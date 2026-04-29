ミラノ・コルティナ五輪で、フリースタイルスキー女子モーグル日本代表の中尾春香選手（24）が2026年4月17日、自身のインスタグラムを更新。デニム×タンクトップ姿を披露した。

「ぜひ見てください」

中尾選手は、ファッション誌「サファリ」に登場することについて「ぜひ見てください」と告知するとともに、白いタンクトップにデニムをあわせたショット2枚を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、白いクロップド丈のタンクトップに、インディゴのデニムを着用。ボトムと同じ色のデニムジャケットを肩にかけている。そして、ヘルメットと鞄を手にクールにポーズを決め、笑顔のショットを披露した。

この投稿には、「綺麗すぎ」「美しい」「めちゃくちゃカッコいい」「これはもうモデルさんですね」「ビジュ良すぎ」といったコメントが寄せられていた。

なお、女子モーグルの試合後、テレビインタビューに応じる中尾選手の姿はインターネット上で「中尾春香選手のビジュが良すぎて横転」「中尾春香選手の笑顔 素敵！」「女子モーグル また逸材が出てきたん？」「あまりに美しすぎて、悶絶」「何だこのアイドル並みのルックスは！」などの声が寄せられ話題を集めた。