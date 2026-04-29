◆パ・リーグ オリックス―ソフトバンク（２９日・京セラドーム大阪）

オリックスのショーン・ジェリー投手が２９日、ソフトバンク戦前に球団イベント「あなたの夢叶えます ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｂｓ 選手会」に参加した。ファンの夢を選手会が選び、球団が夢をかなえるお手伝いをする企画。メジャー経験者で史上最長身の２１３センチ右腕よりも背が高くなった写真を撮りたいという一般女性、高橋すみれさんの要望に応えた。

２人は遠近法を利用し、横並びの写真や、高橋さんがジェリーの頭をなでているような写真、右腕がジェリービーンズのボトルの中に入っているような写真を撮影。身長１５０・８センチの高橋さんは「自分はそんな身長が高い方ではないので、高い人の視点を体験したいと思った。こんな高い人と並んだのは初めて。自分の想像をさらに超える高さでした」と笑顔を見せた。

ファンとの交流を楽しんだジェリーは「こういうお願いをされたアイデア自体が初めてだった。他に背の高さの冗談とかはいろいろ言われたことがあるけど、これまた新しいひとつのジョークとして使えるなと思いました」とさらに背筋を伸ばした。