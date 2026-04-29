◆米大リーグ ブルージェイズ３―０レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

レッドソックス吉田正尚外野手は「６番・ＤＨ」で、トレーシー暫定監督政権で初のスタメンに起用され、４回に右前打を放つなど、３打数１安打１三振で打率は２割６分５厘となった。一方、ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発し、３回に左越えの先制２点適時打を放つなど、４打数１安打２打点１三振で打率は２割２分３厘となった。

試合はブルージェイズが今季初の完封勝利。吉田の主な質疑応答は以下の通り。

◆吉田に聞く

―高めの直球を右前に弾き返した。

「飛んだコースが良かったと思います」

―４球スプリットで来て５球目の直球を狙ったが。

「あの回は他の打者も、変化球で来て、最後にまっすぐというパターンだったので、少し、イメージをしながら」

―相手先発イエサベージは、角度ある独特のオーバースロー。

「目つけの位置だけ気をつけて。上から来ますので。角度をしっかりイメージしながら」

―リハビリの時に３Ａで２度対戦。

「そうですね。そこから、去年ワールドシリーズでも投げていますし、素晴らしい投手だと思います。きょうも今年初めてでいいピッチングをしていたと思います」

―きょうは新監督のもと、初の先発。役割の話などは。

「何も話していないです。しっかりパフォーマンスを出せる準備を日々やるだけだと思います」

―出場機会が制限されている中での調整の難しさは。

「速いマシンを打ったり。練習だけでは、体の反応がアレですので、キレを落とさないようにやっています」