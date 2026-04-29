「ドジャース１−２マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が五回にピッチクロック違反で見逃し三振を奪われるまさかのシーンがあった。

五回２死、カウント２ストライクからいったん打席を外したラッシング。残り８秒までに構えず、球審がストライクを宣告して見逃し三振に倒れた。

ラッシングは思わず球審に抗議し、ベンチからロバーツ監督が出てきて言葉をかわすシーンも。打席を外す際にタイムを申請したが球審が認めていなかった。そのためタイマーが進んでしまい、３ストライク目がコールされた。ラッシングも指揮官も最後は判定を受け入れてベンチに戻った。

この日は投手専念の大谷に代わってラッシングが１番・ＤＨで出場。だが３打席目まで無安打に終わっており、チーム全体としてもスミスの２安打のみで大谷を援護できない状況が続いた。

大谷は６回２失点と力投を見せるも、八回にスミスの適時打で１点を返したのみ。なおも１死一、三塁と勝ち越しの好機を生かせなかったことが響き、チームの連勝は３でストップ。大谷が初黒星を喫した。