世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「ホットプレート」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。

【写真を見る】サイズも形も豊富…あなたにぴったりな一台は？5位～1位をイッキ見！

家電のエキスパートが12商品をチェック 「やっぱり差が出てくる」

今回は、2万円以下で買える「ホットプレート」12商品を比較。チェックポイントは、①温まるまでの速さ ②焼きムラの無さ ③機能性 ④焦げ付きにくさ ⑤片付けやすさ の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、「料理が大好き」という足立梨花と、これまでに試したホットプレートの数は100商品を超えるという家電ライフスタイルプロデューサーの神原サリーさんが協力。“家電のエキスパート” 神原さんによると、最近のホットプレートはヒーターのタイプも多様化。そのため、温める速さひとつをとっても「やっぱり差が出てくる」という。

忖度なしにひたすら「ホットプレート」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】温めるのが速く焼きムラもなし スタイリッシュでコスパもいい一台

第5位は、大石アンドアソシエイツの『ラッセルホブス ベーシックホットプレート 3100JP』（税込6600円 ※番組調べ）。

イギリスの家電メーカー・ラッセルホブスのスタイリッシュなホットプレート。6600円（※番組調べ）と比較的低価格ながら、バランスよく点数を伸ばした。

特に力を発揮したのが、「温まるまでの速さ」。90℃になるまでの時間が平均3分19秒だったところ、2分57秒を記録した。

その秘密が、ヒーターとプレートが一つになった一体型の構造。また、「焼きムラ」の調査でも四隅まで熱が伝わり、ホットケーキがムラなく焼き上がった。さらに、プレートにほどよい傾斜があり、油が流れ落ちやすい形になっている。

【4位】「片付けやすさ」１位 立てて収納ができて、丸洗いもOK コスパも文句なし

第4位は、ニトリの『スクエアホットプレート 「Tatte!」（WA2C04）』（税込3990円 ※番組調べ）。

ニトリの正方形のホットプレートは、全ての項目で高い評価を獲得しながら、値段は 3990円（※番組調べ）とコスパも抜群。「温まるまでの速さ」も、3分22秒とほぼ平均値で、「安くて温まるスピードが速いのもかなり高評価ですね」（清水アナ）。

プレートは簡単に取り外せて丸洗いができる。コンパクトなので、小さなシンクでも洗いやすい。そして最大の特徴が、商品名の通り立てて収納ができることで、「片付けやすさ」では１位に。日々の使いやすさに妥協しない一台だ。

【3位】焦げ付いたソースもきれいにはがせる ロングコンセントもうれしいポイント

第3位は、象印マホービンの『STAN.ホットプレート（EA-FA10）』（税込1万6500円 ※番組調べ）。

「焦げ付きにくさ」１位。「焼きムラの無さ」「機能性」も高評価で、老舗家電メーカーの意地を見せつけた。プレートの表面に細かい凹凸をつけることで、焦げ付いたソースもきれいにはがせる。また、「焼きムラの無さ」のテストで焼いたホットケーキも、「フワッとしてておいしそう」（足立）という仕上がりに。

さらに、注目されたのが電源コード。12商品中で最も長い2.5mもあり、コードが短くてコンセントに届かないというストレスから解放される。そんな細やかな気配りも一同大絶賛だった。

【2位】焼肉はもちろん、煮る、茹でる、さらには蒸し料理まで 食卓の小さな相棒

コンパクトなデザインながら全項目で8点以上と驚きの性能を発揮。中でも「温まるまでの速さ」は2分30秒と圧倒的ナンバーワンだった。これ一台で焼肉はもちろん、煮る、茹でる、さらには蒸し料理まで作れるという、これぞ無印良品の新提案ともいえるホットプレート。

プレートは外せるので丸洗いが可能。コンパクトなので、洗った後は食器棚の空いたスペースに収納ができる。現代のライフスタイルを考えた、食卓の小さな相棒だ。

【1位】ありがたい一工夫が満載 使いやすさにこだわった最高の一台

そして第1位は、タイガー魔法瓶の『ホットプレート〈ダイニングプレート〉CRL-A201』（税込1万8700円 ※番組調べ）。

少しコンパクトで深型という使いやすさにこだわった一台は、全項目で 9点以上を獲得し、「機能性」は1位。

最大の特徴が約4.6cmの深型プレートで、焼くだけでなく、鍋料理もお手のもの。さらに波型のプレートは、肉を焼くときに油が飛び散りにくい構造になっている。

足立は「この一工夫は、使ってる側からするとありがたい」と称賛した。さらに、本体よりプレートの幅を大きくすることで、細かい具材が入り込むことがなく、お手入れも簡単。隅々まで考えられた最高の一台が、総合１位に輝いた。

いまやサイズも形もバリエーション豊富な「ホットプレート」。ランキングを参考に、ライフスタイルにぴったりな一台を選んでほしい。

（MBS/TBS系「サタプラ」2026年4月25日（土）あさ7時30分～放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）