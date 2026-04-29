世界中のティーンが大熱狂し爆発的人気を誇ったディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー「ハイスクール・ミュージカル」

誕生から20周年を記念して、「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」の開催が決定！

“イースト高校”の生徒になれる、日本のディズニー・チャンネル史上、最大級のリアルイベントです☆

ディズニー・チャンネル「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」

開催日：2026年8月予定

開催場所：都内某所

※チケット販売等の詳細はディズニー・チャンネル公式SNS等で後日発表。

2026年8月、日本のディズニー・チャンネル史上、最大級となる20周年のアニバーサリーを記念した大型イベント＜ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル＞の開催が決定！

会場では、作中の象徴的なシーンをモチーフとした空間の中で、まるでイースト高校の生徒になったような世界観を楽しむことが出来ます。

フォトスポットや参加型コンテンツだけでなく、みんなで一緒に歌ったり、踊ったり、イベントに集まった全員が主役になれる特別な体験をお届け予定！

みんなスターになって楽しめるイベントになりそうです。

“イースト高校”の生徒になれるリアルイベント！

ディズニー・チャンネル「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」は、2026年8月開催予定です。

© 2026 Disney and its related entities

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post “イースト高校”の生徒になれるリアルイベント開催！ディズニー・チャンネル「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」 appeared first on Dtimes.