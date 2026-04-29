“イースト高校”の生徒になれるリアルイベント開催！ディズニー・チャンネル「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」
世界中のティーンが大熱狂し爆発的人気を誇ったディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー「ハイスクール・ミュージカル」
誕生から20周年を記念して、「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」の開催が決定！
“イースト高校”の生徒になれる、日本のディズニー・チャンネル史上、最大級のリアルイベントです☆
ディズニー・チャンネル「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」
開催日：2026年8月予定
開催場所：都内某所
※チケット販売等の詳細はディズニー・チャンネル公式SNS等で後日発表。
2026年8月、日本のディズニー・チャンネル史上、最大級となる20周年のアニバーサリーを記念した大型イベント＜ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル＞の開催が決定！
会場では、作中の象徴的なシーンをモチーフとした空間の中で、まるでイースト高校の生徒になったような世界観を楽しむことが出来ます。
フォトスポットや参加型コンテンツだけでなく、みんなで一緒に歌ったり、踊ったり、イベントに集まった全員が主役になれる特別な体験をお届け予定！
みんなスターになって楽しめるイベントになりそうです。
“イースト高校”の生徒になれるリアルイベント！
ディズニー・チャンネル「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」は、2026年8月開催予定です。
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