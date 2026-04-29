北山宏光、アルバム『ULTRActi:on』リリース決定＆ビジュアル公開 レーベル移籍後第2弾作品発表
歌手・俳優の北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、6月24日にアルバム 『ULTRActi:on』（読み：ウルトラクション）をリリースすることを発表した。
【動画】Hiromitsu Kitayama「ULTRA」ミュージックビデオ
北山は、昨年12月にポニーキャニオンとTOBEの共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」へのレーベル移籍を発表。 4月22日にはシングル『ULTRA』をリリースし、本作はレーベル移籍後の第2弾作品となる。
タイトル『ULTRActi:on』は北山考案の造語で、先日リリースされたニューシングルのタイトルでもある「ULTRA」、行動や活動の 「Action」、演じるという表現の意味を持つ 「Act」、そして新たに移籍した新設レーベル「RED ON」の「ON」から構成されており、さまざまな意味や意志が込められている。全13曲で構成された渾身のフルアルバムの全貌は後日公開される。
本作は、完全数量限定豪華特殊パッケージ盤（CD＋Goods＋Booklet）、初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤（CD＋DVD）、通常盤（CD Only）の4形態でリリースされる。完全数量限定豪華特殊パッケージ盤はクリアポーチ型ケース付きスペシャルBOX仕様になっており、ULTRActi:on Visual Bookが付属。初回生産限定盤は表題曲「ICY」のミュージックビデオとメイキング、アートワーク撮影の様子を収めた映像が収録される。また、初回生産分の全形態に「スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー」が封入されている。
さらに、店舗別の購入特典も発表された。店舗によっては3形態同時購入特典も用意されており、特典はいずれも先着で数量に限りがある。
【動画】Hiromitsu Kitayama「ULTRA」ミュージックビデオ
北山は、昨年12月にポニーキャニオンとTOBEの共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」へのレーベル移籍を発表。 4月22日にはシングル『ULTRA』をリリースし、本作はレーベル移籍後の第2弾作品となる。
本作は、完全数量限定豪華特殊パッケージ盤（CD＋Goods＋Booklet）、初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤（CD＋DVD）、通常盤（CD Only）の4形態でリリースされる。完全数量限定豪華特殊パッケージ盤はクリアポーチ型ケース付きスペシャルBOX仕様になっており、ULTRActi:on Visual Bookが付属。初回生産限定盤は表題曲「ICY」のミュージックビデオとメイキング、アートワーク撮影の様子を収めた映像が収録される。また、初回生産分の全形態に「スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー」が封入されている。
さらに、店舗別の購入特典も発表された。店舗によっては3形態同時購入特典も用意されており、特典はいずれも先着で数量に限りがある。