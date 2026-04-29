◆米大リーグ ドジャース―マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発し、６回５安打２失点、９奪三振の粘りの投球を見せたが、打線からの援護に恵まれず、今季３勝目はお預けとなった。

打者としてはスタメンから外れ、投手専念し、３勝目を期す一戦。この日はウィメンズ・ナイトで、登場曲は妻・真美子さんが選曲しており、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険」で使用される「Ｃａｎｚｏｎｉ Ｐｒｅｆｅｒｉｔｅ」でマウンドに向かった。

初回は１番マーシーから２者連続の見逃し三振を奪うと、左翼線二塁打でピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。２回は先頭のラミレスに手首付近へ死球を許すと、直後に二盗に気付いたが大谷が悪送球。三塁への進塁を許すと、１死からケイシーに先制の中犠飛を許した。３回は先頭を二ゴロで切り抜けると、１番マーシーから２者連続空振り三振。この日５個目の三振となって、メジャー通算７００奪三振に到達した。

１点を追う５回は先頭モレルをストレートの四球で歩かせると、１死から犠打で２死二塁。すると、２番ストワーズには右前に痛打され、さらに１点を失った。単打と四球で２死満塁とピンチを背負ったが、最後は空振り三振で切り抜けた。

大谷は前回２２日（同２３日）の敵地・ジャイアンツ戦では最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）で、６回５安打７奪三振、無失点の好投を見せたが、白星とはならず。大谷は「全体的に調子はよかったと思う。いいペースできていたので７回まで行ければベストだったのかなと思う。今日は０―０だったので、球数よりも１点をやらないことの方が重要だった」と振り返っていた。

今季は試合前時点で４試合に登板し、２勝０敗、投球回数は２４イニングで防御率は０・３８と圧巻の成績を残している。サイヤング賞も狙う今季。試合前にはロバーツ監督が会見し、大谷の投手専念起用について「みんなにとってかなりきつい日程だったと思う。それに加えて、翔平が日々こなしているすべてのことを考慮に入れる必要がある。明日にはまた打線に戻る」と説明していた。