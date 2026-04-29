ジェジュン、洗練されたスーツ姿で“マスターオーラ”放つ！新番組に自信「最も独特」

歌手ジェジュンが、オーディション番組『THE SCOUT』のマスターとして出演する。

4月29日、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）のキューブコンベンションセンターで、ENAの新番組『THE SCOUT』の制作発表会が開かれた。

【写真】ジェジュン、洗練されたスーツ姿

同番組は、すでに1度夢に向かって挑戦した、あるいはそれぞれの場所で実力を伸ばしてきた参加者たちが、再びステージの上に立つ過程に焦点を当てる。

それぞれ異なるジャンルと経験が調和しているだけに、彼らが作り出すハーモニーもまた、既存のオーディションとは差別化された深みを予告する。

特に、『THE SCOUT』は、歌謡界最高のプロたちが自身の才能を発揮できなかった原石を見つけ出し、新しい方向性を提示して、専門的かつ体系的な“マルチケアシステム”を通じて、グローバルスターへと導いていく過程を盛り込んだ“成長型音楽プロジェクト”であるという点で、期待を高めている。

ジェジュン

ジェジュンは、「撮影しながら、新しい経験をたくさんしている。これまで見てきたコンペティション番組のうち、最も独特だと断言する。今まで見たことがない」と自信を見せた。

続けて、「一般的なコンペティション番組は、ミスをしたり、番組スタッフ、審査員から良くない評価を受けたりすれば、ほんの少しの機会もなく脱落するが、『THE SCOUT』は、脱落を経験した参加者がほとんどだけれど、より深みのある機会と経験から生じる情報を与えながら、成長する。自分も多くのことを学んでいる」と語った。

なお、『THE SCOUT』は、来る5月8日20時に韓国で初放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc〜en〜CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。