「グッドスマイルフェス」開催記念で「PLAMATEA キューティーハニー Prism Crystal Ver.」が6月6日より販売決定！「PLAMATEA ミューズボディ：いちか 銀ビキニVer.」も販売
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA キューティーハニー Prism Crystal Ver.」を6月6日10時より販売することを発表した。
本製品は、6月6日と7日にベルサール秋葉原にて開催されるイベント「グッドスマイルフェス 2026」を記念した商品で、プリズムメッキと特別カラーで仕上げられた「PLAMATEA キューティーハニー」の特別仕様となっている。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本内容を発表しており、6月6日10時よりグッドスマイルカンパニー公式ショップにて数量限定で販売を予定している。なお本製品はイベント会場での販売はない。
また本製品以外にも「PLAMATEA ミューズボディ：いちか 銀ビキニVer.」の販売も予定しており、「グッドスマイルフェス 2026」のイベント会場のほか、グッドスマイルカンパニー公式ショップで販売を予定している。
「PLAMATEA キューティーハニー Prism Crystal Ver.」
「PLAMATEA ミューズボディ：いちか 銀ビキニVer.」
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