【PLAMATEA キューティーハニー Prism Crystal Ver.】 販売開始：6月6日10時 発売日・価格：未定 グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定商品 【PLAMATEA ミューズボディ：いちか 銀ビキニVer.】 販売開始：6月6日10時 発売日・価格：未定 イベント会場・グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定商品

　グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA キューティーハニー Prism Crystal Ver.」を6月6日10時より販売することを発表した。

　本製品は、6月6日と7日にベルサール秋葉原にて開催されるイベント「グッドスマイルフェス 2026」を記念した商品で、プリズムメッキと特別カラーで仕上げられた「PLAMATEA キューティーハニー」の特別仕様となっている。

　今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本内容を発表しており、6月6日10時よりグッドスマイルカンパニー公式ショップにて数量限定で販売を予定している。なお本製品はイベント会場での販売はない。

　また本製品以外にも「PLAMATEA ミューズボディ：いちか 銀ビキニVer.」の販売も予定しており、「グッドスマイルフェス 2026」のイベント会場のほか、グッドスマイルカンパニー公式ショップで販売を予定している。

「PLAMATEA キューティーハニー Prism Crystal Ver.」

「PLAMATEA ミューズボディ：いちか 銀ビキニVer.」

(C) 永井豪／ダイナミック企画
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