子育てや仕事で「褒めるのが苦手」「どうやって褒めたらいいかわからない」といった悩みを抱えていませんか。「褒めるのに、特別な才能は必要ありません」と断言するのは、広告マーケティング会社で20年以上商品・サービスの「よさ＝褒めポイント」を見つけ出してきたクリエイティブディレクター・コピーライターの山本渉さんです。今回はそんな山本さんの著書『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』から一部引用、再編集してお届けします。

【書影】職場・子育て・恋愛すべての人間関係に効くスキルを大公開！山本渉『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』

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褒めるタイミングのコツ：いつ褒める？

いつ、どんなタイミングで褒めるのが最も効果的でしょうか？

結論から言うと、ベストなタイミングは「感心したらすぐ褒める」です。

称賛に値する行動に触れたその場でリアクションすることで、心から思っていることが伝わります。

タイミングが遅れると、義務的・形式的に聞こえることもあり、せっかくの褒めも力を失ってしまいます。

褒めタイミングを深掘りしていきましょう。

成果を生み出す「途中褒め」

リーダーとしてチームの成果を引き出したいなら、結果が出る前から褒めることが効果的です。ビジネス系の記事でよく見る一流〜三流でまとめるとこうなります。

褒めないのは三流、結果が出てから褒めるのは二流、途中で褒めて成果を引き出すのが一流のリーダー。

たとえば、まだ契約が取れていない営業担当者に、「提案資料の完成度がどんどん上がってる！ あとは業種に特化したデータを入れると決まりそうだね」

こう声をかけることで、本人は「見てくれている」と感じ、目的に向かって行動をさらに加速させることができます。

これは子育てでも同じです。たとえば水泳教室に通う子どもに対して。

「息継ぎが上手になってきたね！ 来月には25メートル泳げるようになるんじゃない？」

このように、途中経過に注目して褒めることで、モチベーションが維持され、継続の力になるのです。

人は誰でも承認されたいものですが、成果が出る前は、注目もされずに寂しさを感じる時期です。そんなときに「見てくれている」「価値を認められている」と感じられる褒め言葉は、挑戦を支える力になります。

大切なのは、努力、工夫、変化に気づいて言語化すること。途中で褒めることは、最終的な成果を生む原動力になります。



＜イラスト：福士陽香『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』より＞

モチベーションを上げる「紹介褒め」

「紹介」は絶好の褒めタイミングです。

たとえば取引先や他部署の人にチームメンバーを紹介する際に褒めることで、本人のやる気を一気に引き上げることができます。

わたし自身も若手の頃に、「発想力は、ずぬけてます」と先輩がクライアントに紹介してくれたときは、絶対に期待に応えようと奮闘したのを覚えています。

これは第三者の前での承認＝公的な信頼の表明であり、内々での褒めよりも何倍も響くものです。

紹介と承認を同時に伝えるこの「紹介褒め」は、自信をつけさせ、モチベーションを高めるので、ぜひ試してみてください。

NGの褒めタイミング

逆に褒めないほうがいいタイミングもあります。

それは、お願いごとをする直前です。

もし、チームメンバーを褒めた直後に「……で、今夜残業して明日までに企画書仕上げてくれるかな？」と言ったら。

もし、上司を褒めた後に「次の昇進会議で私を推薦してもらえませんか？」とお願いしたら。

どちらも、せっかくの褒めが、見返り目的のお世辞に早変わりしてしまいます。喜ばれるどころか、信頼関係を損なうことになるのです。

ポイント

成果を引き出し、モチベーションを上げる褒めタイミングがある。

※本稿は、『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？ チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。