2026年1月に発表された日本映画製作者連盟（映連）のデータによると、2025年の年間興行収入は2744億5200万円で過去最高となりました。「2020年代の現在、日本映画（邦画）はかつてない盛況を迎えている」と語るのは、映画史研究者・渡邉大輔さんです。そこで今回は、渡邉さんの著書『『君の名は。』は日本映画に何をもたらしたのか 庵野秀明・岩井俊二・新海誠から読み解く現代日本映画史』より一部を抜粋し、お届けします。

【書影】日本映画の黄金期到来！新たな日本映画史を描く。渡邉大輔『『君の名は。』は日本映画に何をもたらしたのか 庵野秀明・岩井俊二・新海誠から読み解く現代日本映画史』

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「90年代」から現代映画を考える

90年代とは、2010年代半ばに「国民作家」となった新海誠と、その「ポスト新海」の日本映画を支えた庵野秀明と岩井俊二にとって、そのキャリアの重要な出発点となった時期でもあった。

この時代は、いうまでもなく、3人のうち、庵野と岩井にとっては本格的な監督デビューを果たした時期であり、新海が本格的な映像制作を開始したのもまた、ギリギリこの90年代の終わりである。

ともあれ、日本映画の検討のためにわれわれがなぜこの時代に注目するのかといえば、それはもちろん、90年代がもろもろのデジタル技術の本格的な台頭を迎えた時期であったからだ。

ここでまず、注目したいのが、映画史に限らず重要な「1995（平成7）年」という年である。この年は、戦後50年という節目の年であったのをはじめ、1月17日に阪神・淡路大震災、そして3月20日に地下鉄サリン事件が発生し、一連のオウム真理教事件が一気に社会問題化することになる、現代史の転換点になった年とされることが多い。

映画史に限らず重要な「1995年」

そして、この年に岩井は『Love Letter』（1995年）で映画監督デビュー。他方の庵野は、テレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』（1995〜96年）を発表し、新世代の映像作家として本格的に脚光を浴びる。

何より、この年は11月23日にマイクロソフトからＯＳ「Windows95」が発売され、インターネット（ワールド・ワイド・ウェブ）の本格的な普及が始まった年（インターネット元年）でもある。

ちなみに、同じ年には、北米で「ヤフー」と「アマゾン・ドットコム」も創業しており、検索エンジンとオンラインショップというその後の情報社会を体現するふたつのプラットフォームも誕生している（グーグルの創業は98年）。つまり、2010年代のＧＡＦＡＭに繋がる社会・文化のデジタル化・情報化の始まりが95年だったのである。

ここに短くつけ加えれば、同様の流れは映画界にも押し寄せていた。

新世代の映画運動「ドグマ95」

一度海外に目を向ければ、Windows95がリリースされたのと同じ95年の3月には、デンマークでラース・フォン・トリアーら若手映画人たちによる新世代の映画運動「ドグマ95」が始動している。

ドグマ95とは、「貞潔の誓い」と呼ばれる映画製作をめぐる10の規律のもとに禁欲的で機動的なスタイルを掲げて推し進められた一連の映画運動である。



（写真提供：Photo AC）

そして、そのドグマのマニフェストのなかで、「今日、ぼくらは、メディアの最終的民主化を意味する、技術的なものの嵐のもとでの河の氾濫のなかにいる。人類は、はじめて誰もが映画を作るチャンスを得た」（「宣言 ドグマ95」）と触れられている通り、彼らの作品作りの背景にも、やはりデジタル撮影技術による「映像制作・流通の世俗化」が深く関わっていた。

事実、ドグマ95は、グーグル創業の年に発表された、その記念すべき第一作となるトマス・ヴィンターベア監督『セレブレーション』（1998年）で、予算的都合から、ソニーのハンディカムＰＣ３を用いた、当時としては先駆的なデジタル撮影を試みている（本作の撮影を担当し、世界の映画業界から激しい毀誉褒貶(きよほうへん)を浴びたアンソニー・ドッド・マントルがデジタル撮影作品初のアカデミー賞撮影賞を獲得するのは、この11年後のことだ）。

日本映画におけるポストシネマ化の年

さらにハリウッドに目を転じてみれば、95年には数々の重要な作品が生まれている。そのひとつが、何といっても、スティーブ・ジョブズが80年代にルーカスフィルムのコンピュータ部門を買収する形で設立した「ピクサー」が手掛けた、世界最初の全編フル３ＤＣＧによる長編アニメーション映画『トイ・ストーリー』だろう。

この作品の記録的大ヒットによって、ピクサーとそのトップだったジョン・ラセターは、以降、３ＤＣＧアニメーションの新時代を切り拓いていく。

つまり、インターネットが社会に登場し、デジタル世代の旗手としての庵野秀明と岩井俊二が登場した1995年を、日本映画におけるポストシネマ化の年と位置づけることができるだろう。デジタル化によってさまざまなヒエラルキーがフラットに均される構造や表現を持つ現代映画が筆者のいうポストシネマである。

1990年代以降の新たなメディア環境（デジタル化とネット化）のなかで、庵野と岩井が従来の日本映画に変革（ポストシネマ化）をもたらし、2016年の新海誠の『君の名は。』がそれをメジャーにした、と考えると状況がクリアに整理できると思うのだ。

※本稿は、『『君の名は。』は日本映画に何をもたらしたのか 庵野秀明・岩井俊二・新海誠から読み解く現代日本映画史』（星海社）の一部を再編集したものです。