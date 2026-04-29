老後のお金や健康の不安、世間から取り残されたような孤独感……。年齢を重ねると、何かと負の感情にとらわれやすくなります。仏教の教えをもとに、今を楽しめる心を取り戻す練習を始めましょう（構成：山田真理）

「心の老い」を克服する６ステップとは…

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できないことを数えても意味がない

人生のなかで、老いは誰もが避けて通ることのできない道です。若い頃より体力が衰え、できないことが増えた。家族や友人が鬼籍に入ってしまった。仕事や生活、家族、自分の姿も、昔と変わっていく――。

そうした変化に対して、人は「自分も老いたものだ」と考えます。そんなときは負の感情を抱き、心が乱れがちです。

なかでも人々を苦しめるのが、過剰に求めてしまう貪欲、不満や不快を感じる怒り、余計なことを考えてしまう妄想。仏教の世界では、不安や寂しさといった負の感情の背景には、大切なものを失うことへの恐怖、実際に失ったときの喪失感と、それに対する怒りがあると考えます。

また、人間は妄想が大好きな生き物です。「病気になったらどうしよう」など、まだ起きてもいないことに対する過剰な妄想に振り回されるのも、心身にはよくありません。

私が今回お伝えしたいのは、肉体は年齢を重ねるけれど、心に年齢は存在しない、つまりいつまでも若さを保てるということ。これが、仏教が教えてくれる真実です。なぜならば、心は変わり続けるものだから。

生きていれば、気持ちが軽いときも重たいときもありますし、穏やかなときも、イライラ・モヤモヤするときもありますよね。こうした変化は、年を重ねることとは関係なく、その時々の心の状態にすぎないのです。

では、老いをネガティブにとらえてしまう自分を手放すことができたら、どう変わるか想像してみてください。たとえば、「これが今の自分の姿。だから今の自分にできることをやればいい」と考える。昔と比べればできないこと、失ったものはあるような気はする。

でも、今できないことを数えても意味がない。そう思えれば、日々変わりゆく新鮮な心だけが残って、「楽しい」という感情が入ってくる余裕も生まれるでしょう。

鏡を見るように心を毎日点検しよう

大事なのは、老いにとらわれてしまう心をどのように手放すかです。ここから仏教的な実践、いわば日々のエクササイズについてお伝えします。

まずは、自分の心の状態を自覚する（観察する）習慣を育てましょう。心が重いか軽いか。怒りを感じているのか。もっと人に大事にされたい、わかってほしいと願っているのか。さらには、「今できること」以外のことをいつまでもクヨクヨ考え続けているのか。

観察の目安として、次のページに《心のクセ》を怒りタイプ、思い込みタイプ、迷いタイプ、妄想タイプの4つにまとめました。ご自身の日頃の気分がどれに当てはまるか、チェックしてみてください。

人の心は、この4タイプのいずれかに当てはまることが多いものです。他人や自分に不満がある。何事も決めつけがち。求めすぎて寂しさやいら立ちが増える。今の生活に虚しさを感じているが、どうしたらいいかわからない。さらには、絶えずネガティブな想像ばかりしている……。

どうでしょうか。どのタイプにも当てはまる人は、心の若々しさが失われているかもしれません。

なかには、自分の心の状態と向き合いたくない人もいると思います。でも、顔や体は毎日のように鏡で見ますよね。ならば心も、同じように毎日点検して、「今の状態はこんな感じ」と把握するべきでしょう。なぜなら、それだけで心の状態をリセットできるから。

「今日もイライラしている。これは怒りだ」と自覚し、「私は何をやっているんだ。つまらないことで怒ってバカバカしい」と思うことができれば、怒りの状態から抜け出せます。

あなたの心の状態に当てはまるのは？

自分の考え方のクセを知ると、負の感情に振り回されにくくなります。具体例も参考にしながらチェックしてみましょう（複数タイプに当てはまる場合もあります）

●怒りタイプ

「イライラ・モヤモヤする」「つらい」「悲しい」など、不快な感情に支配されている。「自分はダメだ」といった自己否定の感情も含む

＜例＞

・ 思い通りにいかないとイライラする

・ ミスをしたときに自分を責めがち

・ 体の不調が続くと憂うつな気持ちになる

●思い込みタイプ

「〜であるべき」「〜に違いない」という固定観念にとらわれ、ポジティブな未来を描けない。選択の幅を自ら狭めていることも

＜例＞

・ 他人の目や世間体が気になる

・ 新しいことを始める時に気後れする

・ テレビやネットで得た情報に影響されやすい

●迷いタイプ

自分の行動や判断に自信が持てず、「このままでいいのか」という疑問がぬぐえない。目立った欠点がなくても、自ら欠点を探しにいく

＜例＞

・ 何事も決めるまで時間がかかる

・ 判断したあとに悔やむことが多い

・ 理想が高いと言われたことがある

●妄想タイプ

過去のことをクヨクヨ思い返す、将来を悲観する、人の心を勝手に想像する。事実確認できないことにとらわれて不安になりがち

＜例＞

・「あのとき、こうしていれば」とよく考える

・ 他人の人生をうらやましいと思う

・ 迷惑をかけたくないので人に頼れない

後編「心の老いを克服する方法」につづく