文化庁が公表した令和6年度「国語に関する世論調査」によると、「潮時」の意味について、辞書等で本来の意味とされてきた「ちょうどいい時期」と答えた割合は41.9%だったそう。時代の流れで日本語が変化していくなか、新聞や雑誌、書籍などあらゆる媒体の誤字脱字を拾い上げ、言葉の精度を極限まで高めているのが「校閲記者」たちです。そこで今回は、産経新聞からテレビ番組のテロップまで、多岐にわたる媒体の校閲を一手に担う産経編集センター校閲部の校閲記者が連載するコラムを書籍化した『いじわるな日本語 〜校閲の現場から〜』より一部を抜粋し、日本語の奥深さをご紹介します。

【書影】日本語の奥深い森で日々奮闘する校閲記者たちのリアルな本音と、知的好奇心を刺激する「うんちく」が詰まった一冊。産経編集センター校閲部『いじわるな日本語 〜校閲の現場から〜』

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すわ一大事！一丁目一番地で対処せよ！

50年近く前に描かれたギャグマンガを読み直していたら、往年のヒーローたちが大事件に遭遇する場面になりました。一人のヒーローが「すわ一大事！」と叫ぶと、別のヒーローが「“すわ”は古いぞ“すわ”は」とたしなめていました。このマンガを初めて読んだのは小学生の時だったと記憶しているのですが、当然ながら「一大事」の前にある「すわ」の意味は分かりませんでした。

調べてみると、「すわ」は感動詞であり、驚いたときに発したり、人に注意を喚起したりするときに使う語のようです。ちなみに産経新聞のデータベースで「すわ一大事」を検索しても、数件しかヒットしませんでした。もはや若い世代には通じない死語の世界かもしれませんね。

「一丁目一番地」という言葉も、初めて見たときはいまひとつ意味がつかめませんでしたが、前後の文脈からなんとなく推測できました。政治関連の記事でよく使われます。こちらも若い世代に親しい言葉といえるかどうか……。

ところでこの「一丁目一番地」、辞書を3種類ほどめくってみましたが、出てきませんでした。ネットで調べたところ、どうやら１９８０年代に政治家が使いだしたという記述があり、驚きました。昔からの言い回しではなく、意外に新しい表現だったのですね。「最優先課題」といった意味ですが、死語というより業界用語のようなものなので、なじみが薄いのでしょうか。

「はいきゅう」から「ハイキュー」へ

プロ野球開幕。あまりにも日本語として溶け込んでいる「野球」という言葉。オリジナル言語の英語では「baseball」。これを野球と訳したのは誰か。私は俳人・歌人の正岡子規だとばかり思っていたのですが、調べてみたら教育者・中馬庚（ちゅうまかのえ）説もあり、むしろこちらの方が有力そうです。明治時代に野球という訳語が誕生してから令和の今まで使われ続けているのはなかなかすごいことだと思います。

他の球技を漢字で表記するとどうなるか。パッと思いつくところでは、バスケットボール「籠球」、サッカー「蹴球」、テニス「庭球」、ビリヤード「撞球」あたり。思いつきはするけど、自分でこれらの漢字表記を日常生活で使うことはまずないですね。

ここ数年よく耳にするのが「はいきゅー」。「はいきゅー読んだ？」「はいきゅー見た？」とか尋ねられてもなんのことやら状態だったのですが、どうやら『ハイキュー!!』というマンガ作品、そしてそれをもとにアニメ化された作品のようです。

「はいきゅー」と聞くと「配給」や「配球」を思い浮かべてしまいますが、この作品はバレーボールが題材。漢字だと「排球」となるのを作品名にしたと思われます。

これまでは排球という言葉でバレーボールをイメージするのはハードルが高いのではと思っていました。「排」という字からバレーボールのプレーを想像しろといってもかなり無理があると思うのです。でもここ数年のうちに『ハイキュー!!』という作品によって一気に排球＝バレーボールとイメージできる人が多くなっているのではないでしょうか。私もそろそろ『ハイキュー!!』デビューしてみますか。実際にプレーするのは無理ですが、マンガを読んだりアニメを見たりするのは大丈夫です。

世代で違う「強・弱」の範囲

プロ野球に関する記事で、記者からある選手の打率（2割2分）を「2割強」と表現しても問題はないかと質問されました。

「強」の意味について、広辞苑7版を引いてみると「ある数のほかに切り捨てた端数のあること。実際はその数値よりもやや多いことを表す。『二メートル強』」と説明されているほか、他の国語辞典も同様で具体的な範囲は示されていないようです。



（写真提供：Photo AC）

「強」はある数字を少し超えるくらいだろうと自身は漠然とした感覚で捉えていたことから、冒頭の記者には、2割4分9厘までの2割台前半までは許容でそれを超えた2割台後半になると「3割弱」もしくは「2割台」になるでしょうと答えました。

しかし、なぜこの記者が質問してきたのか疑問に思って少し調べてみました。

すると、ある調査では年代によって「強」が示す範囲が違うという少々驚く結果が出ていたことが分かりました。

「7割強」はどのくらい？

ＮＨＫ放送文化研究所の調査（２０１４年）によると、「『7割強』については、全体としては『74％以下』というとらえ方が比較的多いが、60歳以上の年層では『71％以下』と考える人が主流」とあり、年齢が上がるとともに「強」の範囲が狭まる傾向があるようなのです。

逆に若年層では、7割強は「79％以下」と範囲を広げて捉える人も少なくないそうです。

その記者は60歳前後の方でしたので、この調査結果が当てはまるとすると、2割2分は2割強を超えてしまっていると感じたのかもしれません。

ところで、さらに調べていって驚いたのは、「弱」の意味について尋ねた同研究所の別の調査（２０１６年）では、「7割弱」というのは7割を少し下回るのではなく、「7割と、ちょっと」の意味で7割を少し超えると考える人が10代で30％以上、20代で20％以上もいるという結果です。10年近く前の調査でこの結果ですから、現在ではさらに割合が増えているかもしれません。

新聞記事で読者に正しく伝わっていると思っていても、明確ではない表現は世代によって誤解を生じさせているかもしれず、いずれ工夫が必要になる時期がくるかもと、新たな発見と同時に課題を感じた一件でした。

※本稿は、『いじわるな日本語 〜校閲の現場から〜』（産経新聞出版）の一部を再編集したものです。