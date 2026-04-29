◆米大リーグ ブルージェイズ３―０レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発し、３回に左越えの先制２点適時打を放つなど、４打数１安打２打点１三振で打率は２割２分３厘となった。一方、レッドソックス吉田正尚外野手は「６番・ＤＨ」で、トレーシー暫定監督政権で初のスタメンに起用され、４回に右前打を放つなど、３打数１安打１三振で打率は２割６分５厘となった。侍ジャパン対決は、共に快音を響かせたが、決勝打を放った岡本のブルージェイズに軍配があがった。

岡本のバットが均衡を破った。０―０で迎えた３回２死一、二塁。岡本は相手先発トーリの９５マイル直球をはじき返し、打球はワンバウンドで左翼フェンスに当たった。この日の両軍全打者で最速となった打球速度１０５・１マイル（１６９キロ）の鋭い当たりは、走者２人が生還する殊勲打となった。

「何とかランナーをかえそうと思ってました。いい結果になって良かったと思います」

岡本は一気に二塁を狙い、気迫のヘッドスライディング。タッチの下をかいくぐり、ヘルメットが吹き飛ぶ激走も、判定はアウト。チャレンジのビデオ映像はセーフに見えたが、判定は覆らなかった。「セーフになれると思って行ったんで。はい。僕の中ではセーフです（笑）。僕はそう思いますけど、でもそれは、アウトはアウトなんで」とちょっぴり悔しそうだった。平日でもチケット完売の４万１９４９人を集めた本拠地は大ブーイング。三塁側ベンチではナインが、両手を広げた疑問のジェスチャー。シュナイダー監督もビデオ判定後に球審に再確認するほどだった。

レッドソックス先発は有望株トップのトーリ。今季初登板の２３日（同２４日）のヤンキース戦では、６回３被安打１失点、１１奪三振。身長１９８センチの巨漢で、投球時の踏み出し足が、２３０センチも前方に着地する。

「もう言うてもね。おっきい人とたくさん対戦して来ているんで。それが当たり前で今はやってるんで、あんまり気にはしなかったですね。まずはストレートからという意識の中で、どんどん振っていこうと思っていた。いいところで捉えられたのかなと思います」と岡本は胸を張った。

この日はレ軍・吉田との侍ジャパン対決となった。３月のＷＢＣから約１か月半。かつてのチームメイトと敵味方に分かれて戦い、共に快音を響かせ、「嬉しいですよ、やっぱり。日本でみていた人、（試合を）やってたことのある人たちと、ここでできるのは。吉田さんは、何も変わんないですね。出塁もコンタクトもすごいです」とリスペクトは変わらない。

開幕から約１か月が経過した。「（各投手の）球種、曲がり方、動き方はたくさんみてきた。日本の平均とは曲がり幅も落ち幅も違うと思う。今のところは順調に日々、成長していると思います。本当にまだ始まったばかりなので、ここから少しでもたくさん打てるように頑張りたいと思います」と充実感をにじませた。