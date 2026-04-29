ミカエル・ミシェル騎手＝フランス出身＝が４月２８日、拠点を置く南アフリカ共和国のターフフォンテン競馬場で行われたタブ・セニョール・サンタＳ（芝直線１１６０メートル）でエルサレマレイン（牡６歳、南アフリカ・ショーン・タリー厩舎、父キャプテンオブオール）に騎乗し、南アフリカで初めてのＧ２勝利を飾った。総賞金は４７万５００７米ドル（約７４４５万円）で１着賞金は２９万６８６４ドル（約４６５３万円）。勝ちタイムは１分８秒１１０。

直線コースで好スタートを決めて思い切り良く先手を奪い、徐々に後続に迫られたがゴール前でひと伸び。５１キロの軽量も生かして約２年２か月ぶりの勝利に導いた。ミシェル騎手は自身のＸで「なんて一日！南アフリカで初めてのＧ２勝利は大きな意味を持つわ。エルサレマレイン、調教師のショーンタリー、オーナー、そしてチーム全員に感謝」「ありがとう私のチャンプ」と投稿している。

ミシェル騎手は昨年もＮＡＲの短期免許（南関東限定）を取得して、秋に川崎競馬所属で騎乗するなど日本でおなじみの女性ジョッキー。昨秋には「また南関東に戻ってこれたら。ＪＲＡの受験も受ける予定です」とスポーツ報知の取材に対してコメントしている。