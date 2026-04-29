アーティストグループ『Number_i』が4月28日、グループのインスタグラムを更新。

【写真を見る】【 Number_i 】『3XL』発売に合わせたイベント会場訪問の動画投稿にファン歓喜「 私もいつかどこかで絶対遭遇したい」





3rd シングル『3XL』のリリースを記念して、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで開催されている『3XL i-Charger Station』のイベント会場を訪れた様子を動画で公開しました。









『3XL i-Charger Station』は、4月27日にリリースされたNumber_iの新曲『3XL』の世界観でMIYASHITA PARKをジャックするというイベント。









動画には3人が会場を訪れた際に手を振る姿もあり、居合わせた幸運なファンもいたようです。









動画では3人が会場のいたるところに、思い思いのメッセージやサインを書き入れていく様子が映し出されていきます。









また、会場には『3XL』のMVに登場した世界観が再現されているコーナーがあり、展示されているオブジェをメンバーが手に触れるなどして、感触を確かめるような場面も収められています。









この投稿を見たファンからは「いっぱい書いてくれてる!!」「 色んな所にサイン書いてくれて探すの楽しそう 」「私もいつかどこかで絶対遭遇したい」「行けないiLYsに見せてくれてありがとう 」といった反響が寄せられています。









イベント『3XL i-Charger Station』は、5月6日（水）まで開催されていますが、フォトスポットとポップアップストアへの入場は事前抽選予約制となっています。









【担当：芸能情報ステーション】