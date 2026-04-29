＜29日（水）昭和の日の天気＞

午前中は北陸や東北で雨が残り、山林火災の続いている岩手県大槌町付近でも雨が降りました。午後は東北付近に高気圧が張り出して晴れてくる見込みです。北海道は気圧の谷が通過するため、晴れていても急な雨に気をつけてください。

東日本や西日本は湿った空気の影響で、午後もすっきりしない天気が続くでしょう。ところどころでにわか雨がありそうなので、折りたたみ傘があると安心です。

東シナ海から次第に低気圧が近づくため、夜は九州や沖縄で雨が降り出す予想です。夜遅くには九州南部を中心に本降りになりそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より低いところが多く、大幅に低くなるところもあるでしょう。

札幌 13℃（＋3）

仙台 16℃（-6）

新潟 14℃（-6）

東京 22℃（-2）

名古屋 21℃（-5）

大阪 23℃（-3）

鳥取 18℃（-8）

高知 25℃（±0）

福岡 20℃（-4）

＜週間予報＞

30日（木）は西日本で広く雨となり、太平洋側を中心に雨脚が強まる見込みです。沖縄や四国で大雨になりそうです。5月1日（金）は東日本や北日本でも雨・風が強まり、関東沿岸部や静岡で警報級の大雨になるおそれがあります。

雨で気温も上がらず、ヒンヤリとするでしょう。2日（土）は北日本で荒れた天気が続く一方で、東日本〜西日本は晴れて暑くなりそうです。東京や名古屋で27℃まで気温が上がり、大阪も25℃の夏日になる予想です。

3日（日）は関東では日差しと暑さが続きますが、西日本や日本海側から雨が降り出す見込みです。4日（月）は全国的に雨が降るでしょう。5日（火）〜6日（水）は広く行楽日和になりそうです。