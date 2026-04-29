◇ナ・リーグ パドレス―カブス（2026年4月28日 サンディエゴ）

パドレスのザンダー・ボガーツ内野手（33）が1打席中に2回の自動投球判定（ABS）チャレンジに成功する場面があった。

2点を先制された2回に反撃の5号ソロ本塁打を放ったボガーツは、1点を追う4回の第2打席で驚異の選球眼を見せた。

カウント1ボール1ストライクからの3球目、カブス先発カブレラが投じたチェンジアップをボガーツが見送ると球審はストライク判定。すかさずボガーツはABSチャレンジ。ストライクゾーンの下にわずかに外れていてボール判定に覆った。

その後2ボール2ストライクとなった6球目、カブレラのスライダーを見極めて再び見送ると、球審はストライクアウトと判定。ボガーツはすぐさま頭をポンポンとたたいてABSチャレンジ。今回もストライクゾーンからわずかに外れていてチャレンジに成功。本拠のパドレスファンも大歓声で盛り上げた。

フルカウントにしたボガーツは7、8球目もファウルで粘ると、9球目をきっちり見送り四球を選んだ。

出塁したボガーツは二盗に成功し、続くフランスの適時打で生還。同点に追いつく好プレーをみせた。

ボガーツの選球眼にネット上では「ボガーツ素晴らしい」「2回もABSチャレンジ成功」「ボガーツすごいな」「2回挑戦して2回とも成功」「ボガーツ、見えてますねえ」など称賛する声があがっている。