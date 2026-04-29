The Ravens、本日配信のオリジナルアルバム『BAND-AID』ライブ会場限定スペシャルパッケージ発売決定
The Ravensが、4thアルバム『BAND-AID』を本日配信リリースした。
2025年3月にリリースしたアルバム 『Ghost Notes』以来、約1年のインターバルでリリースされる本アルバムは、配信シングル「天国レイヴンズ」、アルバムリードシングル「One More Song」を含む全11曲が収録される。
また、本作を収録したCDとオリジナル缶ケースをセットにした＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞会場限定パッケージが完全限定生産で発売されることが決定した。
ライブ会場限定パッケージは、アルバム『BAND-AID』全曲が収録されるCDに、オリジナルスチール缶ケースが付属する完全限定生産盤となる。CDは、7インチアナログレコードサイズの紙ジャケット仕様で、オリジナルスチール缶ケースは、アルバムジャケットのデザインを行ったドローイングアーティストHIROTTONが手掛け、3種の限定ステッカーも封入される。
なお、ライブチケットは現在販売中だ。ライブ会場限定パッケージやツアーの詳しい情報は、オフィシャルサイトをチェックして欲しい。
◾️ライブ会場限定スペシャルパッケージ『BAND-AID』
価格：6,000円（税込）
[仕様]
・アルバム『BAND-AID』CD（7インチ・アナログレコードサイズパッケージ（18cmx18cm））
・3種限定ステッカー入りオリジナルスチール缶ケース付き（約122mm×122mm×H43ｍｍ）
※「THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇」会場にて限定販売
※各会場販売枚数に限りがあります。
▼CD収録曲
1.BAND-AID
2.群像劇
3.The Catcher in the Mosh Pit
4.iPhoneとFRISK
5.天国レイヴンズ
6.スカーレットムーン
7.不文律
8.Death Roll
9.大人のたしなみ
10.ゲイラカイト
11.One More Song
Info.：https://theravens.jp
◾️配信アルバム『BAND-AID』
2026年4月29日（水）リリース
URL：https://theravens.lnk.to/BAND-AID
▼収録曲
1.BAND-AID
2.群像劇
3.The Catcher in the Mosh Pit
4.iPhoneとFRISK
5.天国レイヴンズ
6.スカーレットムーン
7.不文律
8.Death Roll
9.大人のたしなみ
10.ゲイラカイト
11.One More Song
◆『BAND-AID』 Apple Music:Pre-Add／Spotify:Pre-Save＆ライブラリ追加キャンペーン
対象配信サイト:Apple Music、Spotify
期間：2026年4月24日(金)19時00分〜2026年5月8日(金)23時59分
特典：『BAND-AID』オリジナルスマートフォン壁紙
CP応募サイト：https://www.toneden.io/v-dd/post/band-aid
詳細： https://theravens.jp/
◾️「One More Song」
2026年4月15日（水）リリース
配信：https://theravens.lnk.to/OneMoreSong
▼「One More Song」 Apple Music:Pre-Add／Spotify:Pre-Save＆ライブラリ追加キャンペーン
対象配信サイト：Apple Music、Spotify
期間：2026年4月10日（金）19時00分〜2026年5月8日（金）23時59分
特典：「One More Song」オリジナルスマートフォン壁紙
CP応募サイト：https://www.toneden.io/v-dd/post/onemoresong
CPに関する詳細： https://theravens.jp/
◾️＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞
2026/5/9（土）柏PALOOZA OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/10（日）水戸ライトハウス OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/16（土）広島LIVE VANQUISH OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/17（日）福岡BEAT STATION OPEN 17:00 / START 18:00
2026/5/27（水）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 OPEN 18:00 / START 19:00
2026/5/30（土）高松DIME OPEN 17:30 / START 18:00
2026/5/31（日）KYOTO MUSE OPEN 17:00 / START 18:00
2026/6/9（火）秋田Club SWINDLE OPEN 18:00 / START 19:00
2026/6/10（水）仙台darwin OPEN 18:00 / START 19:00
2026/6/13（土）名古屋THE BOTTOM LINE OPEN 17:00 / START 18:00
2026/6/14（日）大阪BIGCAT OPEN 17:00 / START 18:00
2026/6/25（木）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE OPEN 18:15 / START 19:00
2026/7/9（木）代官山UNIT OPEN 18:00 / START 19:00
2026/7/10（金）横浜1000 CLUB OPEN 18:00 / START 19:00
▼チケット
前売\5,800（税込）※ドリンク代別途必要
詳細：https://theravens.jp
◾️リリース情報
▼「天国レイヴンズ」
配信：https://theravens.lnk.to/TengokuRavens
▼3rdアルバム『Ghost Notes』
配信：https://theravens.lnk.to/GhostNotes
1.Ghost Notes
2.共鳴夜光
3.ボマー
4.D・U・H
5.Sympathy
6.生活
7.Pest Control
8.Red Pill
9.Come As U Are
10.ミルフィーユ
関連リンク
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