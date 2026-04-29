滝沢眞規子47歳、“豪邸と話題”自宅の植物を披露「優雅だなぁ」「センスよすぎ」 3児の母
モデルの滝沢眞規子が29日までにInstagramを更新。自宅にある植物を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】滝沢眞規子47歳、“豪邸と話題”自宅の植物を披露 ネット衝撃「優雅だなぁ」（3枚）
昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、これまでもSNSではトレーニング姿や手作り弁当、オフショットなどを次々と公開している。
そんな彼女が「気持ちいいお天気」と投稿したのは自宅で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、豪邸の中に備えられた色とりどりの植物が収められている。ファンからは「優雅だなぁ」「センスよすぎ」「お花もお家も綺麗」などの声が集まった。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）
【写真】滝沢眞規子47歳、“豪邸と話題”自宅の植物を披露 ネット衝撃「優雅だなぁ」（3枚）
昨年7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、これまでもSNSではトレーニング姿や手作り弁当、オフショットなどを次々と公開している。
そんな彼女が「気持ちいいお天気」と投稿したのは自宅で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、豪邸の中に備えられた色とりどりの植物が収められている。ファンからは「優雅だなぁ」「センスよすぎ」「お花もお家も綺麗」などの声が集まった。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）