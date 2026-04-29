◆米大リーグ ブルージェイズ３―０レッドソックス（２８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発し、３回に左越えの先制２点適時打を放つなど、４打数１安打２打点１三振で打率は２割２分３厘となった。一方、レッドソックス吉田正尚外野手は「６番・ＤＨ」で、トレーシー暫定監督政権で初のスタメンに起用され、４回に右前打を放つなど、３打数１安打１三振で打率は２割６分５厘となった。侍ジャパン対決は、共に快音を響かせたが、勝利打点を放った岡本に軍配があがった。

ブ軍イエサベージ、レ軍トーリと両軍ナンバー１プロスペクトの投げ合いとなった同カード第２戦はブ軍が今季初の完封勝ちで制した。岡本の試合後の主な質疑応答は以下の通り。

◆岡本に聞く。

―３回２死一、三塁、先制のチャンスで打席。

「何とかランナーを返そうと思ってました。いい結果になって良かったです」

―一気に二塁を狙って好返球でタッチアウト。

「セーフになれると思って行ったんで。はい。僕の中ではセーフです（笑）。僕はそう思いますけど、アウトはアウトなんで」

―２メートル近い長身ピッチャーへの対策は。

「もう、言うてもね。おっきい人と沢山対戦して来ているんで。もう、それが当たり前で今はやってるんで、特に気にしなかったですね。もちろん、まずはストレートからという意識で、どんどん振っていこうと思っていたので、打てて良かったです。ツーストライクですし、何とか打とうと。いいところで捉えられたのかなと思います」

―日本人選手がいる球団との対戦は。

「嬉しいですよ、やっぱり。日本でみていた人、（試合を）やってたことのある人たちと、ここでできるっていうのは。吉田さんは、何も変わんないですね（笑）。出塁もコンタクトもすごいです」

―開幕から約１か月。難しさは。

「いや、そこまで。今のところは順調に日々、成長していると思います」

―沢山のタイプのピッチャーをみてきた。

「球種、曲がり方、動き方は沢山みてきた。それが全く同じかと言えばそうではないですけど、日本の平均とは曲がり幅も落ち幅も違うとは思います」

―今後への抱負を。

「こういう打席を増やしていければいいと思いますし、本当にまだ始まったばかりなので、ここから少しでも沢山打てるように頑張りたいと思います」