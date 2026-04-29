俳優・山口馬木也(53)が28日までに自身のインスタグラムを更新。【本日の馬木也めし】のタイトルで、ステーキ、豚足、炊き込みご飯をアップ。「義父の好物オンパレードです」と舅を手作り料理でもてなしたもてなしたことを明かした。



【写真】美味しそ～う！まるでプロ級 火入れ具合も素晴らしい料理の数々

ステーキも様々な部位を用意し、焼き具合もミディアムレアで火入れも抜群。豚足はネギを散らし、見た目にも美しく仕上げた。さらに炊き込みご飯は土鍋で炊いた本格派。まるでお店のような出来映え。フォロワーも「うわーすごーい」「すごいご馳走」「お料理上手なお婿さん」「お店のような豪華な食卓」といった驚きの声があがっていた。



「料理を作るのが趣味の一つ」という山口は、これまでも【馬木也めし】として度々料理をアップ。和食だけでなく、イタリアンやエスニックも披露。味だけで出なく、盛り付けも美しく「高級なレストランかと思いました」「盛り付けのセンスもさすが」「プロ並みですね」とお店レベルの腕前を見せている。



山口は1998年デビュー。主演映画「侍タイムスリッパー」で日本アカデミー賞、ブルーリボン賞など、多くの主演男優賞を獲得。今年はNHK大河「豊臣兄弟！」柴田勝家や、カンテレ・フジテレビ系「銀河の一票」で政策秘書の雫石誠役などで出演している。



（よろず～ニュース編集部）