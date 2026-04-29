【コラム】AI生産性の逆説、岐路に立つ韓国

人工知能（AI）の生産性向上効果はまだ現実より理想に近い。これまで明確な生産性改善は現れていない。企業は依然として楽観的だが現場で実質的な変化を体感する労働者は少ない。これは新しい技術にともなう現象だ。どんな新技術でも最大の効果を引き出すには働き方自体を変えなければならない。

だが技術革新は結局経済的効率を上げる。これまで金融市場の関心は主に技術そのものに注がれていた。だが本当のお金は技術を作るところからは出てこない。時間が流れるほど技術をどのように活用するかが核心となる。

学界の研究によると、AIが個人の生産性を高める場合、その恩恵は高熟練労働者より低熟練労働者に比例的に大きく戻る。最高熟練労働者もAIの恩恵を得られるが、彼らが担当する業務のうちAIが代替すると予想される反復的作業の割合は比較的低い。

ここで「低熟練」の定義を確かめる必要がある。この分析で低熟練は最下位階層を示さない。米国基準では高校卒業証書を持つ人が該当する。これに対し読解力や理数能力がとても低い最下位層にAIがもたらす生産性向上は限定的だ。こうした職種は肉体労働や対面サービスに依存するケースが多く、AIの影響圏の外に置かれている場合が大部分だ。

経済協力開発機構（OECD）は成人の教育水準を読解力、理数能力、問題解決能力で測定する。これによると、米国はいわゆる「バーベル型」の分布を見せる。上位5％は高い点数を記録するが、基礎学力が大きく不足する最下位階層の割合もまた主要7カ国（G7）で最も高い。これに対し欧州主要国は米国より基礎読解力と理数能力の未達割合が明らかに低く、最下位労働者でさえ米国の同一階層より高い点数を記録する。

韓国は欧州と米国の特徴が混ざっている。読解力と問題解決能力では低い水準にとどまる人口が欧州や米国よりも多い。これに対し理数能力最下位の割合は米国より低く、欧州主要国と同水準だ。強みと弱みが明確に共存する構造だ。

このように国ごとに人材の熟練分布が異なるだけにAIの効果も均等には現れない。生産性向上の恩恵は中間水準の人材に集中する可能性が大きい。これは国同士の競争力の差につながる可能性がある。米国は特に不利になるかもしれない。韓国の場合はより不確実だ。熟練水準が混在する韓国の労働力構造がAIの恩恵をどれだけ得られるのは、結局AIがどのように現場に適用されるかにかかっている。

ポール・ドノバン／UBSグローバル・ウェルス・マネジメント首席エコノミスト