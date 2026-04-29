◇ナ・リーグ ドジャース―マーリンズ（2026年4月28日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）のマーリンズ戦に先発した。打者としては出場せず、今季2試合目の投手専念での出場。2回に無安打で先制点を与えたが、粘りの投球で先発投手としての責任投球回を投げ抜いた。

この日は「Women’s Night」に設定され、選手の妻、恋人が登場曲を選曲。大谷は真美子夫人が選曲した「ジョジョの奇妙な冒険」で使用される「Canzoni Preferite」を背にマウンドに向かった。

今季初めての中5日での登板。立ち上がりから全力で腕を振った。先頭のマーシーに対してカウント1―2から投じた外角高めスプリット。球審の判定はボールだったが、捕手のスミスと同じタイミングですぐさま右手で帽子を4度叩き、ABSチャレンジを要求。判定は覆り、見逃し三振となった。その後も2番・ストワーズを見逃し三振。2死から三塁線を破る二塁打を許したが、4番・エドワーズを98.9マイル（約159.1キロ）直球で左飛に仕留めて、スコアボードの左端に、確実に「0」を入れた。

2回は先頭のラミレスを死球で出塁させると、初球を投じる前に走者が二塁へとスタート。大谷の二塁への送球は右翼方向に逸れ、悪送球となって走者を三塁へと進めた。その後、ケイシーに中犠飛を許し、無安打で先制点を献上。一瞬の隙を突かれる形で先制点を失った。

先に点を与えたが、乱れることはなかった。3回は1死から連続の空振り三振を奪うなどこの試合、初めての3者凡退。4回には2死一、三塁のピンチを迎えたが、ケイシーを99.9マイル（約160.7キロ）直球で遊ゴロに仕留めて、右拳を握った。5回にも2死二塁から適時打を浴び、なおも2死満塁の局面を招いたが、最少失点でこの回を切り抜けた。

大谷は今月15日（同16日）メッツ戦でエンゼルス時代の21年5月28日以来、5年ぶりに投手のみで出場。6回2安打1失点、今季最多10奪三振で2勝目をマークした。この試合まで4試合に登板し、2勝0敗、防御率0.38。計24イニングを投げ、自責点はわずかに1と圧倒的な成績を残している。