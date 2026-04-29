平野紫耀、穏やかな意思を感じさせる表情見せる ランドリンの新たなキービジュアルに登場
ランドリンのイメージキャラクターを務めるNumber_iの平野紫耀が、「ランドリン フレッシュモヒートの香り」の新キービジュアルに登場。5月1日から公開される。
【全身ショット】銀髪姿！オールブラックコーデで登場した平野紫耀
今回公開されるビジュアルは、上質な香りの世界観と平野の繊細で静謐（せいひつ）なたたずまいが融合し、心が澄みわたるようなひとときを感じさせる仕上がりに。
ランドリンが掲げる「希望の気配」というメッセージを、水中に差し込む光や漂うきらめきに重ねて表現。深いブルーを基調とした幻想的な光と透明感が全体を包み込み、ゆるやかに揺れる髪や光をまとった神秘的な空気感が印象的なビジュアルに。静かに遠くを見つめる平野は、内に秘めた強さと、未来へ向かう穏やかな意思を感じさせるような表情を見せている。
【全身ショット】銀髪姿！オールブラックコーデで登場した平野紫耀
今回公開されるビジュアルは、上質な香りの世界観と平野の繊細で静謐（せいひつ）なたたずまいが融合し、心が澄みわたるようなひとときを感じさせる仕上がりに。
ランドリンが掲げる「希望の気配」というメッセージを、水中に差し込む光や漂うきらめきに重ねて表現。深いブルーを基調とした幻想的な光と透明感が全体を包み込み、ゆるやかに揺れる髪や光をまとった神秘的な空気感が印象的なビジュアルに。静かに遠くを見つめる平野は、内に秘めた強さと、未来へ向かう穏やかな意思を感じさせるような表情を見せている。