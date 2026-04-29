お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が28日深夜放送のMBSテレビ「ブラマヨ吉田×紅しょうがのアホちゃう!?」（火曜後11・56）に出演。“女子あるある”を力説した。

関西人がツッコミや照れ隠しなどさまざまな場面で言う「アホちゃう!?」。恋愛や異性について思う“アホちゃう？”を、吉田と紅しょうがが持ち寄った。

稲田美紀が「男子ってずっとむだな動きをしている」と主張。「この間、幕張のイオン歩いてて、40代の男性がカプセルトイ持って、私のほう見ながら（上に）投げてキャッチ、みたいな。ほんまどういう意味？って思う。なんで男子って…。ちょっとだけカッコつけてるんかな？って思う」と話した。吉田もボールを自分で投げてキャッチする行為をすると認め「自分でも分からん…なんでやってるんか」と首をかしげた。

吉田は「それで言うと、女子はずっとムダな話をしてるよな」と対抗。「この間も、嫁さんがデパートの化粧品売り場に行って、吉沢亮さんじゃないけど、吉沢亮さんみたいなキレイな顔した男の人が化粧品選んでた、と。“あれ芸能人かな？”って俺に言うて来よってん。知るかそんなもん！見てへんし」とぼやいた。

さらに「犬の散歩に嫁と行った時、公園の入り口でママ友に出会ってん。“近所の工事してるとこ、何ができるんかな？”“コストコやったらええなあ”みたいにしゃべりだしたから、俺だけ犬と公園に入って。1周1キロ散歩して帰って来たら、まだコストコの話しとんねん。コストコができるかどうかも分からんのに」とあきれ気味に振り返り、笑わせた。

熊元プロレスからは「でも男子のほうが同じ話をすると思う。女子は同じ話はあんまりしない」との指摘を受け、「ああ…」と受け止めていた。