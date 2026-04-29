GW旅行で立ち寄りたい　盛岡・足利・都留・日立の名喫茶店6軒で至福のひととき

GWといえば旅行。街を散策したり、観光スポットを巡ったり、ご当地グルメを楽しんだり。いろんな楽しみ方がある旅の中で、喫茶店でくつろぐ時間が好きという人も少なくないだろう。そこで、旅先で訪れたい喫茶店を6軒ご紹介。岩手・盛岡、栃木・足利、山梨・都留、茨城・日立と国内4か所の名喫茶が登場します。都心の喧騒から離れてのんびり、ゆっくり至福の時間を過ごしてみては。

喫茶店の聖地、盛岡の喫茶店3軒

コーヒーの生産量が全国上位にランクインする盛岡市は、昔ながらの喫茶店やコーヒー豆を焙煎して販売する店が多く、喫茶店文化が強く根付いている地域。ここでは盛岡に行ったら訪れたい喫茶店を3軒ご紹介します。盛岡を代表するお店や40年以上続く老舗など名店が揃います。

45年続いた名店を引き継いだ『羅針盤』

禾ブレンド 750円、季節のチョコレート菓子 750円

『羅針盤』禾ブレンド 750円、季節のチョコレート菓子 750円

・店名が船の現在地を知るための計測器「六分儀」から航行先を決めるための「羅針盤」に

・アンティークな店内、時空が止まったかのような静謐な空間

・東京・蔵前の珈琲とチョコレートの店「蕪木」で焙煎した豆をネルドリップで淹れる

『羅針盤』

住所：岩手県盛岡市中ノ橋通1-4-15

営業時間：10時〜17時（16時半LO）、土日祝は9時〜

電話：019-681-8561

休日：月

交通：盛岡巡回バスでんでんむし「盛岡バスセンター（ななっく）前」から徒歩2分

店主の好きだけが詰まったお店『ねるどりっぷ珈琲 機屋』

ストロングブレンド 800円

『機屋』ストロングブレンド 800円

・店主が自身の眼にかなった豆だけを厳選し、自家焙煎している

・ネルドリップで丁寧に1杯ずつ淹れる

・先代から受け継ぐ小物コレクションやコーヒーカップ、本も見応えあり

『ねるどりっぷ珈琲 機屋』

住所：岩手県盛岡市本町通3-2-11

営業時間：11時〜19時（18時半LO）

電話：019-653-8833

休日：月、第1火 ※月が祝日の場合は翌日休

交通：JR山田線上盛岡駅から徒歩7分、岩手県交通ほか主要バス「中央通二丁目」から徒歩2分

注文が入ってから豆を挽く、コク深いコーヒー『クラムボン』

コロンビアカウカ マンダリーナクレモッサ 700円、くるみプリン 350円（コーヒーとのセットは900円）

『クラムボン』コロンビアカウかカ マンダリーナクレモッサ 700円、くるみプリン 350円（コーヒーとのセットは900円）

・深煎りを中心に15種ほどの豆を用意

・現店主の父が生み出した独自の淹れ方でコーヒーを提供

・コーヒーと相性抜群の自家製プリンが絶品

『クラムボン』

住所：岩手県盛岡市紺屋町5-33

営業時間：11時〜16時（豆の販売は10時〜17時）

電話：019-651-7207

休日：日・水・木

交通：JR山田線上盛岡駅から徒歩19分、岩手県交通ほか主要バス「県庁市役所前」から徒歩5分

人を引き寄せ、出会わせる 足利の屋台カフェ『カフェ アラジン』

ホットコーヒー 500円

『カフェ アラジン』ホットコーヒー 500円

・開業1971年、海外のオープンカフェへの憧れからオープン

・メニューはネルドリップで淹れるコク深くまろやかなホットコーヒー一択

・50年来の常連さんが経営する塾の駐車場で営業

『カフェ アラジン』

住所：栃木県足利市旭町847-12

営業時間：16時〜22時（夏季は〜24時頃）

電話：090-7009-0188

休日：暴風雨など悪天候の日

交通：JR両毛線足利駅から徒歩約20分、足利コミュニティバス「蔵王様前」から徒歩1分

富士山の麓、水が美味しい豊かな街都留の名店『バンカム・ツル』

マンデリン 500円、チョコレートケーキ 400円

『バンガル・ツル』マンデリン 500円、チョコレートケーキ 400円

・今もなお探求を続ける昭和60年から続く老舗

・先人の知恵から得た“水蒸気焙煎”で旨みを逃がさない

・液色を確認するために大倉陶園のカップのみ使用

『バンカム・ツル』

住所：山梨県都留市上谷1571-4

営業時間：16時〜22時（夏季は〜24時頃）

電話：0554-45-2260

休日：日・月

交通：富士急行線都留文科大学前駅から徒歩5分

ものづくりのまち日立、アートのような空間『佛蘭西館（ふらんすかん）』

コンビーフトースト 400円、レギュラー・ブレンド 350円

『佛蘭西館』コンビーフトースト 400円、レギュラー・ブレンド 350円

・重厚な煉瓦造りの建物の中はまるで絵画のような世界観

・バーテンダーから学んだコーヒーの淹れ方でスッキリした風味に

・創業から変わらない味と風情

『佛蘭西館（ふらんすかん）』

住所：茨城県日立市千石町1-6-10

営業時間：10時半〜20時

電話：0294-33-3997

休日：第2・4月

交通：JR常磐線常陸多賀駅から徒歩5分

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】ネルドリップで丁寧に淹れる珈琲 レトロで落ち着く店内（6枚）