きょう未明、山形県上山市の住宅街でクマが目撃され市が注意を呼び掛けています。

【写真を見る】【現場動画】上山市の川沿いでクマ1頭目撃 その後住宅密集地へ向って歩く 県内全域でクマの目撃相次ぐ（山形）

上山市によりますときょう午前０時ごろ、上山市二日町で「クマを目撃した」などと通行人から１１０番通報がありました。

目撃されたクマは１頭で成獣ですが体長などはわかっていません。

目撃されたのは住宅街を流れる前川沿いでクマは北の住宅密集地に向かって歩いていったということです。

その後のクマの目撃情報はありませんが市が警戒を呼び掛けています。

上山市ではきのう、軽井沢二丁目の農地でクマ１頭が目撃されたほか、おとといもみはらしの丘で人の家の近くにクマがいるのが目撃されています。

■県内全域で相次ぐクマの目撃

県内全域でもこのところクマの目撃が相次いでいます。今月１日から２６日までに確認されたクマの目撃件数は２２件にのぼっています。

人里での目撃も相次ぎ、県はおとといクマ出没注意報を発令しました。

県はクマの目撃情報があったところでは音の出るものでクマに自分の存在を知らせることや早朝、夜間の外出時に注意すること、家の周囲に生ごみを放置しないことなどを呼び掛けています。