元AKB48メンバー、旬の食材使った手作り料理2品披露「料理上手ですね」「カンジャンセウ食べてみたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/29】元AKB48でタレントの高城亜樹が、4月29日までに自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】34歳元AKB「綺麗に揚がってる」旬の食材使った手作りてんぷら
高城は「大成功したカンジャンセウ。ご近所さんにいただいた筍で天ぷら」とつづり、写真を複数枚投稿。エビを使った韓国の伝統的な料理・カンジャンセウと筍を使った天ぷらの2品を披露した。カンジャンセウは大皿に彩りよく盛られ、筍も揚げたての食欲をそそる写真を公開している。
この投稿に「どっちも美味しそう」「料理上手ですね」「カンジャンセウ食べてみたい」「筍も綺麗に揚がってる」「おしゃれですね」など反響が寄せられている。
高城は、夫でサッカー・清水エスパルズの高橋祐治選手と2019年2月に結婚。同年11月に長男が誕生し、2022年に4月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元AKB「綺麗に揚がってる」旬の食材使った手作りてんぷら
◆高城亜樹、旬の食材を使った手作り料理
高城は「大成功したカンジャンセウ。ご近所さんにいただいた筍で天ぷら」とつづり、写真を複数枚投稿。エビを使った韓国の伝統的な料理・カンジャンセウと筍を使った天ぷらの2品を披露した。カンジャンセウは大皿に彩りよく盛られ、筍も揚げたての食欲をそそる写真を公開している。
◆高城亜樹の投稿に反響
この投稿に「どっちも美味しそう」「料理上手ですね」「カンジャンセウ食べてみたい」「筍も綺麗に揚がってる」「おしゃれですね」など反響が寄せられている。
高城は、夫でサッカー・清水エスパルズの高橋祐治選手と2019年2月に結婚。同年11月に長男が誕生し、2022年に4月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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