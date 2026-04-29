◆米大リーグ レンジャーズ２―３ヤンキース（２８日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が２８日（日本時間２９日）、敵地・レンジャーズ戦に「３番・右翼」で先発出場。９回に３戦連発となる１２号ソロを放ち、本塁打王争いで村上宗隆（ホワイトソックス）に並んでメジャートップに浮上した。

２点リードの９回先頭。２ボール２ストライクからの５球目、右腕ウィンが投じた高めの９６・２マイル（約１５４・８キロ）直球を振り抜いた。打球速度１１２・７マイル（約１８１・４キロ）、角度３６度、飛距離４２４フィート（約１２９・２メートル）。打った瞬間、球場に乾いた音が響き渡り、左中間の２階席に着弾した。チームは９回に２点を奪われて１点差で勝利したため、主砲の一発が大きな１点になった。

ジャッジは２６日（同２７日）の敵地・アストロズ戦で６回に３４歳の誕生日を自ら祝う１０号ソロ。バースデーアーチは１７、２２年に次いで自身３本目だった。２７日（同２８日）のレンジャーズ戦ではライスの１０号２ランで先制した直後の３回２死。フルカウントからの６球目、右腕ライターのカーブを振り抜き、打球速度１１３マイル（約１８１・９キロ）、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）で左翼席へ。２試合連発の１１号ソロを角度２０度の弾丸ライナーで突き刺した。その後、村上が本拠地・エンゼルス戦で１２号逆転３ランを放って単独トップに立っていたが、この日の村上はメジャー移籍後ワーストの１試合４三振を喫してノーアーチだった。