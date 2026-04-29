第3子妊娠中の本仮屋リイナ、助産院での第2子出産の様子公開 出産への思い「自分に合ったお産を選べる未来であってほしい」
第3子妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が29日、自身のインスタグラムを更新。自身の助産院での第2子出産の様子を公開し、出産への思いをつづった。
【写真】尊すぎる…本仮屋リイナ、助産院での第2子出産の様子公開
本仮屋は「2019年、二人目を助産院で迎えたとき」の写真を公開。「助産院で出産する人は、今は全体の1%未満だそう」と書き出し、「今週の健診で先生に
「このままだと、“自然な出産スタイル”を望む人が、その選択肢を選べなくなってしまうかもしれない」と聞き、胸がざわざわしました」と、出産の現状を明かし、「私は今回、第三子を自宅でのお産で迎える予定です」とつづった。
続けて、自身の出産の経験について吐露。「一人目の出産は、「鼻からスイカ」なんて比喩では足りないほど必死で、痛みの記憶ばかりが残っています」とし、「でも二人目を産む前に観た、Orgasmic Birth という映画のおかげで、「出産は、怖いだけでも痛いだけでもない。快感や深い喜びでもある」と、出産に対するイメージが大きく変わりました」と告白。
「薄明かりのなか、家族に囲まれて、赤ちゃんがゆっくりと産道を降りてくるあの感覚。産まれた瞬間の静かな安堵と、胸に上に小さな命を抱き、へその緒の拍動が止まるのを待つ時間。思い出すだけで、胸があたたかくなるかけがえのないひとときでした」と出産を振り返った。
そのうえで、「もちろん、どんな出産の形も尊いし、医療の力に助けられる場面もたくさんあります」とし、「ただ、自分に合ったお産を選べる未来であってほしい。自然なお産を望む人が、その選択肢を失わずにいられるように」と、未来の出産についての思いを告白。「そんな願いを込めて、私自身の経験を、これから少しずつ言葉にしていけたらと思っています」と今後も発信していきたいと意気込んで結んだ。
【写真】尊すぎる…本仮屋リイナ、助産院での第2子出産の様子公開
本仮屋は「2019年、二人目を助産院で迎えたとき」の写真を公開。「助産院で出産する人は、今は全体の1%未満だそう」と書き出し、「今週の健診で先生に
「このままだと、“自然な出産スタイル”を望む人が、その選択肢を選べなくなってしまうかもしれない」と聞き、胸がざわざわしました」と、出産の現状を明かし、「私は今回、第三子を自宅でのお産で迎える予定です」とつづった。
「薄明かりのなか、家族に囲まれて、赤ちゃんがゆっくりと産道を降りてくるあの感覚。産まれた瞬間の静かな安堵と、胸に上に小さな命を抱き、へその緒の拍動が止まるのを待つ時間。思い出すだけで、胸があたたかくなるかけがえのないひとときでした」と出産を振り返った。
そのうえで、「もちろん、どんな出産の形も尊いし、医療の力に助けられる場面もたくさんあります」とし、「ただ、自分に合ったお産を選べる未来であってほしい。自然なお産を望む人が、その選択肢を失わずにいられるように」と、未来の出産についての思いを告白。「そんな願いを込めて、私自身の経験を、これから少しずつ言葉にしていけたらと思っています」と今後も発信していきたいと意気込んで結んだ。