『コナン』カフェのメニューにネット衝撃 迫力の見た目！APTX4869カレー「ご飯の盛りすげえ」
アニメ『名探偵コナン』シリーズの劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』の公開を記念して、『名探偵コナンカフェ』が開催中。5月20日より後期メニューに切り替わることが決定し、提供メニューの「APTX（アポトキシン）4869カレー〜命じられた薬〜」が発表されるとネット上で話題になっている。
【写真】見た目やばい！APTX4869カレー 公開された『コナンカフェ』後期メニュー
後期のメニューは、『名探偵コナン』の世界観をより深く味わっていただけるラインナップを用意。アニメにも登場したAPTX（アポトキシン）4869や、「マジで死ぬほどヤバイラーメン小倉」の閻魔大王ラーメンをはじめ、重悟の好物であるパンケーキ、犯人をモチーフにしたパフェ、コナンカフェお馴染みの蝶ネクタイ型変声機クリームソーダなど、味はもちろん見た目にもこだわった、フォトジェニックなメニューを展開する。
さらに東京と大阪にて、各1店舗ずつ追加開催が決定。こちらの2店舗では、他店舗では期間限定でしか味わえない劇場版公開記念メニューvol.1、vol.2を、通期で楽しめるほか、7月10日からは、vol.3も提供開始となり、劇場版公開記念メニューのすべてを楽しめる。
さらに店内には劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の場面写を使用した装飾など、作品を見た人が一層映画の余韻を楽しむことができる空間を用意している。
提供メニューの「APTX（アポトキシン）4869カレー〜命じられた薬〜」は、公式の紹介文が「『どう…？驚いた？』ド迫力なAPTX（アポトキシン）4869にカレーをかけてお召し上がりください。シェアしてお召し上がりいただくこともおすすめです」となり、迫力ある一品に。
これにネット上では「カレー…トラウマになりそうな見た目だね」「見た目ヤバすぎ」「APTX4869カレーのご飯の盛りすげえなとびっくりしたらメニュー詳細で「どう…？驚いた？」って書かれていてこんなん笑ってしまう」などの声が出ている。
■後期メニュー（※神奈川会場では、後期メニューのお取り扱いはございません）
APTX（アポトキシン）4869カレー〜命じられた薬〜
税込1,890円
マジで死ぬほどヤバイラーメン小倉の閻魔大王ラーメン
税込1,390円
千速と重悟のティラミスパンケーキ
税込1,690円
“犯人”はすぐそこに！？パフェ〜凶器を添えて〜
税込1,690円
江戸川コナンの蝶ネクタイ型変声機クリームソーダ
税込1,090円
■劇場版公開記念メニュー
江戸川コナン＆世良真純のミントジェノベーゼパスタ
税込1,890円
松田陣平のなすのアラビアータパスタ
税込1,890円
萩原研二のバジルクリームパスタ
税込1,890円
風の女神ドリンク――旋風を、巻き起こせ――
税込1,190円
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
【写真】見た目やばい！APTX4869カレー 公開された『コナンカフェ』後期メニュー
後期のメニューは、『名探偵コナン』の世界観をより深く味わっていただけるラインナップを用意。アニメにも登場したAPTX（アポトキシン）4869や、「マジで死ぬほどヤバイラーメン小倉」の閻魔大王ラーメンをはじめ、重悟の好物であるパンケーキ、犯人をモチーフにしたパフェ、コナンカフェお馴染みの蝶ネクタイ型変声機クリームソーダなど、味はもちろん見た目にもこだわった、フォトジェニックなメニューを展開する。
さらに店内には劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の場面写を使用した装飾など、作品を見た人が一層映画の余韻を楽しむことができる空間を用意している。
提供メニューの「APTX（アポトキシン）4869カレー〜命じられた薬〜」は、公式の紹介文が「『どう…？驚いた？』ド迫力なAPTX（アポトキシン）4869にカレーをかけてお召し上がりください。シェアしてお召し上がりいただくこともおすすめです」となり、迫力ある一品に。
これにネット上では「カレー…トラウマになりそうな見た目だね」「見た目ヤバすぎ」「APTX4869カレーのご飯の盛りすげえなとびっくりしたらメニュー詳細で「どう…？驚いた？」って書かれていてこんなん笑ってしまう」などの声が出ている。
■後期メニュー（※神奈川会場では、後期メニューのお取り扱いはございません）
APTX（アポトキシン）4869カレー〜命じられた薬〜
税込1,890円
マジで死ぬほどヤバイラーメン小倉の閻魔大王ラーメン
税込1,390円
千速と重悟のティラミスパンケーキ
税込1,690円
“犯人”はすぐそこに！？パフェ〜凶器を添えて〜
税込1,690円
江戸川コナンの蝶ネクタイ型変声機クリームソーダ
税込1,090円
■劇場版公開記念メニュー
江戸川コナン＆世良真純のミントジェノベーゼパスタ
税込1,890円
松田陣平のなすのアラビアータパスタ
税込1,890円
萩原研二のバジルクリームパスタ
税込1,890円
風の女神ドリンク――旋風を、巻き起こせ――
税込1,190円
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優