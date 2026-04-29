大雨や土砂崩れなど、災害が発生するおそれのあるときに気象台から発表される注意報や警報。その内容が来月（5月）29日から大きく変わるんです。

【写真を見る】5月29日から新しくなる防災気象情報 発災時に取るべき行動がよりわかりやすく

様々な変更点がありますが、今回はその注目ポイントをお伝えします。現在は災害の種類によって危険度を示す情報がバラバラですが、今後はそれが一目で確認できるよう横並びに統一し、1～5にレベル分けして表記されるようになります。これにより、発災時にどういった行動を取ればいいか分かりやすくなります。

この機会に、一足はやく、新しい防災気象情報について確認しておきましょう。



そこで、問題です。自治体が全員避難すべきとしている「避難指示」に相当するのは、レベル1～5のうちどれでしょうか？

自治体が「避難指示」を出す目安は？

正解はレベル4です。自治体が避難指示を出す目安となるレベル4を新たに危険警報として統一し、気象庁は、「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。



一番上のレベル5では、特別警報が発表され、命の危険が迫ったただちに安全確保が必要な状況を示します。では、レベルごとに私たちはどういった行動を取ればいいのでしょうか。

（岡山地方気象台リスクコミュニケーション推進官 池畠平三郎さん）

「レベル3ですけど、高齢者であるとか、お子さん、外国人など、避難に時間のかかる方は、早めに避難することが重要です」

「レベル4については、それまでに実際に避難しておくことが重要です。全員避難ですね」

「レベル5は切迫しているので、命を守る行動をとってもらう必要があります」

そして、日ごろの備えとしては…

（岡山地方気象台 池畠平三郎さん）

「自宅であるとか、職場であるとか、学校周りなど、危険があるところは普段からハザードマップ等で確認してもらうことが重要になってくると考えています」

（スタジオ）

レベル5になってから避難するのでは遅いですから、早めに適切な行動をとるようにしましょう。防災クイズでした。