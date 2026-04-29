お笑いコンビ・エルフの荒川が気になる男性芸能人を実名で告白し、共演者から「見た目と筋肉じゃん！」と相次いでツッコミを受ける場面があった。

【映像】エルフ荒川 気になる男性芸能人を実名告白

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

番組では、MCを務めるサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川によるスタジオトークの延長戦が展開された。高橋から「『あの人いいな』っていう芸能人や芸人さんはいる？」と問われた荒川は、「基本的にはローン通る人であれば……」と、まずは現実的すぎる条件を挙げてスタジオの笑いを誘う。

続けて「芸能人の中から選ばせていただけると」と切り出すと、「やっぱり鈴木亮平さん」と目を輝かせて実名で告白。すると、夏菜がすかさず「それ絶対顔じゃん（笑）。見た目と筋肉じゃん」と指摘し、高橋からも「（ドラマの）リブート見てるだけやろ！」とツッコミを入れられていた。

このプログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）