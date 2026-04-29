お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が、パーソナリティーを務める28日深夜放送のTBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。不快な芸能人ランキングについて語った。

太田はネットで「不快な芸能人ランキング」を確認したことを報告。「毎年やってるんですよ、女性誌かどこかで。要は毒舌とは言えない、不快感が残る司会者は誰、みたいにやるわけ」と語った。

また「（ネットニュースの）タイトルだけ出るじゃん？嫌だなと。俺は絶対入ってるの、毎回ね。2位とか3位とか」と話した。「一応確かめておこうかと。今年何位かって。パッと見たら、俺が1位なんだよ。もうさ、ちょっと待ってくれよ」と自身がトップだったことに衝撃を受けた様子で語った。

しかし、今回の結果については「嫌な予感してたんだよ」と苦笑い。さまざまな大物MCや司会者の具体名や番組名をあげたり、番組を卒業したタレントの名をあげつつ、そういった事態が自身の1位に影響したと推察した。

また「あの頃から危機感覚えてたの。ヤバいなって」。太田は「こうなったら来年あたりから俺ダントツになると思う」と今から予想してうなだれた。

太田は、続けて「なぜか入ってこないのが『ひるおび』の恵なんですけど」と同番組司会の恵俊彰に言及。さらに「『サンデーQ』も始まったので、くりぃむの上田（晋也）。これも注目してください。最新の彼の発言を注意深く見ていただくと、いろいろまた変わってくるんじゃないかと思うんです」とお笑いタレントらの名を出して当たり散らし、笑いを誘った。

最後は「俺の仲間だと思ってた人がみんなやめてっちゃった。俺に（票が）集中しちゃうんじゃないかと思ってさ」と来年以降に恐々としていた。