乃木坂46梅澤美波、写真集応募特典ミニブックのタイトル決定 表紙は卒業を見据えた頃に撮影【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/04/29】乃木坂46梅澤美波の2nd写真集「透明な覚悟」（光文社）にて、応募特典のアザーカットミニブックのタイトルが「透明なままで」に決定した。
【写真】27歳乃木坂メンバー、美背中のぞく赤ドレス姿
5⽉21⽇に東京ドームで卒業コンサートを迎える乃⽊坂46キャプテン・梅澤。2nd写真集「透明な覚悟」の応募特典は「本⼈セレクトのアザーカットミニブック」と「イタリアのお⼟産」。抽選で500人にプレゼントされるアザーカットミニブックの表紙の写真は、イタリアロケ最終⽇にフィレンツェのミケランジェロ広場で撮影した顔のアップに決定した。ミニブックはB5版44ページで、38枚の写真集未掲載カットを掲載。最終ページには、梅澤からファンへのメッセージも掲載されている。
梅澤は「特典ミニブックの表紙とタイトルが決定しました。こんなにもドアップな私は少し照れくさいけど、乃⽊坂46での活動の終わりを⾒据えている頃に撮った貴重な私の眼差しを、どどーんと皆さんに⾒て、感じて欲しくて。写真も私がすべてセレクトしました。私、本当に良い顔しているんです。タイトルは、『透明なままで』。このミニブックが皆さんの元へ渡る頃、私はもう乃⽊坂46という看板を下ろした後になるのかな。今まで持っていた覚悟は少しだけそっと置いて、でも、透明なままありたい、そんな⾃分への励みのようなタイトル。どうか、ここにいた私を忘れずにいてください。ここにいた、証を皆様へと残します！」とコメントを寄せている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、⼤⼈の階段を上る彼⼥の「今」を収めた本作。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意⾒を交換しながら作った1冊となった。撮影地に選んだのは、イタリア。ミラノ、世界遺産・チンクエテッレ、芸術の街・フィレンツェを舞台に、有名スポットを網羅。ファッショナブルな⾐装から、開放感溢れる水着シーン、美しい脚を生かした⼤胆なランジェリー姿も収録。⼤⼈の⾊⾹溢れる姿や、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼⼥を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳乃木坂メンバー、美背中のぞく赤ドレス姿
◆梅澤美波「こんなにもドアップな私は少し照れくさい」
5⽉21⽇に東京ドームで卒業コンサートを迎える乃⽊坂46キャプテン・梅澤。2nd写真集「透明な覚悟」の応募特典は「本⼈セレクトのアザーカットミニブック」と「イタリアのお⼟産」。抽選で500人にプレゼントされるアザーカットミニブックの表紙の写真は、イタリアロケ最終⽇にフィレンツェのミケランジェロ広場で撮影した顔のアップに決定した。ミニブックはB5版44ページで、38枚の写真集未掲載カットを掲載。最終ページには、梅澤からファンへのメッセージも掲載されている。
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、⼤⼈の階段を上る彼⼥の「今」を収めた本作。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意⾒を交換しながら作った1冊となった。撮影地に選んだのは、イタリア。ミラノ、世界遺産・チンクエテッレ、芸術の街・フィレンツェを舞台に、有名スポットを網羅。ファッショナブルな⾐装から、開放感溢れる水着シーン、美しい脚を生かした⼤胆なランジェリー姿も収録。⼤⼈の⾊⾹溢れる姿や、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼⼥を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
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