禁断のかさまし！材料3つで2品!?ナイアガラ椎茸コッペ、BBQにぴったり

クックパッドアンバサダーとして活躍するよっちさんは、食べ盛りのお子さん3人のママ。家族も大満足できて、お腹もいっぱいになる節約アイデアレシピをご紹介します。今回は椎茸をかさましして2品作れる、ナイアガラ椎茸コッペです。

椎茸好きな我が家の人気No.1レシピ「ナイアガラ椎茸」





誰もが虜になる罪なレシピです。



ただ一つだけ欠点があります。それは、おいしすぎて、すぐなくなること。





そこで今日は、禁断のかさましバージョンをお届けします。 普段のおかずにも、BBQにもぴったり。このよっちマジックは最後まで見ないと人生損しますよ。それでは魔法の台所へレッツゴー！

かさまし食材

今回使うのはこちら。



「椎茸とマーガリン入りコッペパン」







見た目は…椎茸と似て…ないか。笑



さて、これをどう使うのでしょう？

椎茸の器

まずは椎茸！最初に、軸を外します。



次にコッペパンの上部を薄く切り、中のマーガリンをパンごとスプーンでくり抜きます。



このとき穴が開かないように注意してください。



マーガリンは、少し残るくらいがちょうどいいです。





くり抜いたパンをハサミなどで細かくし、 椎茸の上に均等にのせます。





その上からマヨネーズ、ピザ用チーズをお好みの量かけましょう。





トースター、または魚焼きグリルでチーズがとろけるまで焼いたら完成。食べる直前に醤油を数滴たらします。





実は本家のレシピ…バターとパン粉を使うレシピでした。でも毎回、家にこの材料があるとは限りません。

そこで思いついたのがマーガリン入りコッペパン。パンもマーガリンも一度に補える、まさに一石二鳥です。

逆転の発想

ここで疑問が生まれます。「くり抜いたパンはどうするの？」





これからが私の腕の見せどころ！かさましの魔法が始まります。



先ほどは椎茸の中にパン。今度はパンの中に椎茸。



そう、逆転です。



「え？椎茸はもうないよ〜」という方、ご安心ください。



椎茸の軸があるじゃないか！軸の先端の固い部分だけ切り落とし、残りをみじん切りにします。







それを、くり抜いたパンの中へ。塩こしょう、マヨネーズ、ピザ用チーズをのせます。









トースターまたは魚焼きグリルでチーズがとろけるまで焼いたら完成です





パンの上部は蓋になります。この蓋を焼いてもOK！ただ、蓋は開けて焼くのがオススメ！パンの上に乗せて焼くと、中身が生焼けになることがあるからです。

ナイアガラを楽しむ

見てください。主材料3つで、まさかの2品完成。





パン粉とは違い、生のパンを使うことで外はカリッ、中はふわっ、さらにマーガリンが溶けてジュワ〜。



食卓に出すと、子どもたちは一目散に椎茸もパンも頬張りながら「また作って〜！」とリクエスト。



この椎茸、ナイアガラすぎるので要注意。必ずお皿の上で食べてくださいね。とろ〜りサクッじゅわ〜罪な美味しさをご堪能ください！





BBQバージョン

BBQでもこのレシピは大盛り上がり！正直言って…モテます！今で食べた人全員がこの虜になっています。



BBQで作る場合はアルミホイルでしっかり包みます。





鮭のホイル焼きのように上を開けられる形にすると液漏れ防止であり、中の様子が見えるのでおすすめです。

来月の魔法レシピもお楽しみに。

お知らせです

宝島社様より初のレシピ本を出版しました。物価高騰に負けず、家族の心とお腹を満たす楽しい節約かさましレシピ本です。「こんな使い方あったの？」と、目から鱗のレシピだらけ！三児の母であり保育士でもあるよっちがお送りする「見て・食べて・読んで楽しい」レシピ本と思えないユニークな一冊！ぜひ、手にとっていただけたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

『よっちの家族5人で月3.5万円! 大満足のかさましごはん』（宝島社）





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