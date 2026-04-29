◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、栗東トレセン

Ｇ１初制覇を狙うアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）はＤＰコースを単走。友道厩舎らしいソフトな当週追いで、万全の仕上がりを印象づけた。

共同会見に出席した友道調教師のコメントは以下の通り。

―阪神大賞典はレコードＶの完勝だった。

「すごく馬成長していて、楽しみにはしていたのですけど、ジョッキーも長距離レースのお手本みたいな感じで乗ってくれて、本当にいい前哨戦だったと思います」

―前走に至るまでの中間で成長などは？

「有馬記念を使った後、放牧に出して、時間は経っていないんですけども、いつも乗ってる助手の話では歩様に力強さが出てきたという感じで、やっぱりトモ（後肢）もしっかりしてきたなと思います」

―前走後は在厩調整。

「大きなダメージもなく、すぐにここへ向けての調教を開始することができました。１週前、２週前と、しっかり追い切りも乗ってますし、順調に来てると思います」

。 ―１週前追い切りは荻野琢真騎手＝栗東・フリー＝騎乗で負荷をかけた。

「荻野騎手にはずっと乗ってもらってるんですけども、やはり去年の秋に比べて、すごく歩様に力強さも出てきたし、ストライドも大きくなったような感じがするということで、成長を感じてくれたと思います」

―今日の追い切りは。

「先週で体もできてるんで、今日は息を整える程度でポリトラックで乗りました。すごくスムーズな動きをしていました。伸び伸びと、気持ちよく走っていて、調教が終わって上がってきた様子を見ても、すごくなんか清々しい顔してましたね」

―距離は初めて。

「ちょうど１年前のオープン特別（大阪ハンブルクＣ）を勝った時から、いつかは天皇賞に行きたいなと思ってたので、距離に関してはいくらあっても大丈夫だと思います。（去年も）行こうと思えば行けたけど、まだちょっと力不足かなと思って、一年間充電して、ようやく満を持して、天皇賞に出走できることになりました」

―この１年の成長について改めて。

「本当に精神面でも、すごく落ち着きも出てきましたし、先ほども言ったように走るフォームに力強さが出てきて、ピッチの回転数が上がっていますし、ストライドも伸びているような感じもします」

―鞍上は長丁場で特に巧みな武豊騎手。先週も同じ勝負服のアドマイヤズームで重賞を勝った。

「本当に、そこが一番心強いです。先週からの勢いを今週につなげたいと思います」

―友道師にとっては２００８年のこのレース（アドマイヤジュピタ）がＧ１初制覇だった。

「あのアドマイヤの勝負服で初めてＧ１を勝たせていただいたんでね。思い出のあるＧ１。去年の１年前、オープン特別を勝った時から目標にしていました。やはり、アドマイヤの勝負服で武豊ジョッキーが乗って、天皇賞・春を勝ちたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします」