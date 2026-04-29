人気司会者がトランプ大統領の妻をやゆする発言をした番組を放送したテレビ局について、アメリカ当局は28日、放送免許の更新を前倒しすると発表しました。トランプ政権による報復措置とみられています。

放送免許の付与権限など持つFCC＝アメリカ連邦通信委員会は今月28日、ディズニー傘下のABCテレビに対し、テレビ局の放送免許の更新申請を前倒しで提出するよう命じました。

ABCテレビをめぐっては、人気コメディアンのジミー・キンメル氏が23日、自身が司会を務める番組の中で、トランプ大統領の妻・メラニア夫人について、「夫の死を待つ未亡人」と発言。

キンメル氏は「年齢差をネタにしたジョークだった」と説明していますが、トランプ氏は自身のSNSに「明らかに常軌を逸している。ジミー・キンメルはディズニーとABCによって直ちに解雇されるべきだ」と投稿するなど強く反発しています。

ABCテレビの放送免許の更新は本来は2028年以降の予定でしたが、FCCはABCテレビに対し、来月28日までに更新の申請を提出するよう求めていて、放送免許の見直しも視野に入れているとみられています。

今回の対応について、FCCの民主党系の委員は「前例がなく、違法だ」と批判しています。