5月29日に公開されるアニメーション映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤（コンパス）』の本編オープニングシーンが公開された。

参考：フル3DCGで描かれたトムとジェリーの姿が 『トムとジェリー』予告編＆場面写真公開

多才だけどお調子者でドジなネコのトムと、外見はかわいいがずる賢くて容赦ないネズミのジェリー。2匹は、1940年2月10日に公開された『トムとジェリー』シリーズ第1作となる短編作品『上には上がある』で初登場した。今回の舞台は、ニューヨークの博物館。警備員のアルバイト中のトムが「ネズミ進入禁止」を勝手に掲げ、侵入してきたジェリーといつもの壮絶な追いかけっこを展開する。

日本語版キャストとして、悪の天才発明家・ラット魔王役を『ONE PIECE』のロロノア・ゾロ役などで知られる中井和哉が務める。黄金の都を守るリーダー・不死鳥仙人役には佐藤拓也、その相棒の不死鳥・フィーニー役には多田野曜平が起用された。また、京劇の役者・ジェイド役を久保ユリカ、守護獣チームのザンダー役を安元洋貴、ソニー役を天粼滉平、テンテン役を野津山幸宏がそれぞれ演じる。

公開された本編映像は、ジェリーの魅力が詰まった本作のオープニングパート。舞台はニューヨーク。開催中の“羅針盤巡回展”を心待ちにしていたジェリーは、鏡の前で身だしなみを整え、準備も万端。ビルの屋上から飛び出すと、手にした展示会のパンフレットをパラグライダー代わりにして、空中散歩を繰り広げる。さらに風船を膨らませ、ブルックリン橋など街の名所を眺めながら、空を進んでいく。博物館にたどり着いたジェリーを待っていたのは、警備員のアルバイトをしていたトム。見つかった瞬間、いつもの追いかけっこがスタートし、さらには古代の秘宝“星の羅針盤”の魔法が発動してしまう。未知なる異世界へとタイムスリップしたトムとジェリーによる怒涛のドタバタ劇が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）