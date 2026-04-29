【誕生月別】「この春、恋に前向きになれる人」のは何月生まれ？　占い師のアドバイス付き＜第1〜4位＞

4月は、人の異動や引っ越しが増え、心が揺れやすくなるタイミング。ただ、出会いの入れ替わりが激しいこの時期だからこそ、春に恋へ前向きになれると、チャンスはぐっと広がります。

「この春、恋に前向きになれるか」を知りたい時は、自分の誕生月をチェックしてみるといいでしょう。なぜなら、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係していると言われているからです。

今回は、誕生月別に見る「この春、恋に前向きになれる人」をランキング形式でご紹介します。

■「この春、恋に前向きになれる人」をランキング形式で紹介

本記事では、誕生月別に「この春、恋に前向きになれる人」をランキング形式で紹介します。

◇第1位 3月生まれ

3月生まれは、アクティブで明るい性格の持ち主。別れが多くなる時期でも、持ち前の前向きさで気持ちを切り替えられるタイプです。その明るさが、新しい出会いにもポジティブに向き合わせてくれるはず。

◇第2位 6月生まれ

明るく、人との出会いを楽しめる6月生まれは、どんな時期でも新しいご縁に前向きに向き合えるタイプ。その愛嬌たっぷりの振る舞いに、思わず恋に落ちてしまう異性も少なくないようです。

◇第3位 2月生まれ

2月生まれは、生粋のロマンチスト。別れが多いシーンでも悲観するより、「どんな恋が始まるんだろう」と、物語のように想像してしまうタイプです。すてきな出会いが訪れたら、その時の高揚感のまま、たちまち恋に落ちてしまう可能性も高いです。

◇第4位 4月生まれ

エネルギッシュな4月生まれは、どんな時期でも恋に前向きになれるタイプ。気になる相手がいれば、自分から積極的に話しかけて距離を縮めていくはず。縁があれば、一気に燃え上がるような恋へと進展する可能性も高そうです。

■どんな時も恋に前向きになるために

春は、出会いと別れが増える時期。心が揺れやすい時期ですが、だからこそ意識して「笑顔」でいることで、良いご縁を引き寄せやすくなります。

人との入れ替わりが多い春だからこそ、一つひとつの出会いを大切にする気持ちを忘れないことも大事です。その意識を持てば、どんな時であれ、出会いや恋愛にも前向きに向き合えるはずです。

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（みくまゆたん）

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