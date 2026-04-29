ピノがポケモンのデザインパッケージになって登場。遊べる仕掛けも

森永乳業は4月より、「ピノ」シリーズから、ポケットモンスターのキャラクターを取り入れたパッケージによる商品を、数量限定で発売します。

■アソートタイプにチョコミント味も初登場

対象商品は、「ピノ」、「ピノ チョコアソート」、「ピノ シーズンアソート」の3商品です。

「ピノ （ポケモンパッケージ）」では、3地方のポケモンが登場する通常パッケージ3種類にくわえ、「ピカチュウ」と「ディグダ」がデザインされたレアパッケージ2種類の合計5種類が登場。

内側には絵探しで遊べる仕掛けがあり、ピノを食べ終わった後もトレイを取り出して楽しめるようになっています。トレイには、3種類のレア刻印が入っています。

さらに、全10種類のポケモンデザインまたは「ミュウ」のデザインが入ったオリジナルピックも付いています。

「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」および「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」では、3地方のポケモンが登場するパッケージをそれぞれ3種類展開。

個包装にポケモンのシルエットが印刷されており、全27種類のポケモンによるシルエットクイズが楽しめるようになっているほか、2箱を使ってパッケージクラフト「ピノガチャ」も楽しめます。

フレーバーは、チョコアソートではバニラ・アーモンド・チョコ、シーズンアソートではバニラ・ストロベリー・チョコミントの各3種類。チョコミントは、アソートタイプにして初登場となります。

■商品概要

商品名：ピノ （ポケモンパッケージ）

内容量：60ml（6粒）

価格：税別180円

発売日：4月上旬より順次

商品名：ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）

内容量：210ml（21粒）

価格：税別650円

発売日：4月中旬より順次

商品名：ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）

内容量：210ml（21粒）

価格：税別650円

発売日：4月20日

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（フォルサ）