開催：2026.4.29

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 13 - 2 [Dバックス]

MLBの試合が29日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとDバックスが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はチャド・パトリック、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。

2回裏、7番 サル・フリリック 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 ARI

4回裏、9番 ジョーイ・オーティズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-0 ARI

5回表、9番 ジェームズ・マッキャン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 MIL 3-2 ARI

5回裏、4番 タイラー・ブラック 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-2 ARI

6回裏、1番 ギャレット・ミッチェル 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-2 ARI、2番 ウィリアム・コントレラス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 8-2 ARI、4番 タイラー・ブラック 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 9-2 ARI、5番 ジェーク・バウアーズ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 11-2 ARI、8番 デービッド・ハミルトン 6球目を打ってタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 13-2 ARI

試合は13対2でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのチャド・パトリックで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで1勝2敗0S。ブリュワーズのウッドフォードにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 11:42:18 更新