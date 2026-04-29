2026年4月29日（水） MLB ブリュワーズ vs Dバックス 試合結果
開催：2026.4.29
会場：アメリカンファミリー・フィールド
結果：[ブリュワーズ] 13 - 2 [Dバックス]
MLBの試合が29日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとDバックスが対戦した。
ブリュワーズの先発投手はチャド・パトリック、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。
2回裏、7番 サル・フリリック 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 ARI
4回裏、9番 ジョーイ・オーティズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-0 ARI
5回表、9番 ジェームズ・マッキャン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 MIL 3-2 ARI
5回裏、4番 タイラー・ブラック 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 5-2 ARI
6回裏、1番 ギャレット・ミッチェル 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-2 ARI、2番 ウィリアム・コントレラス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 8-2 ARI、4番 タイラー・ブラック 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 9-2 ARI、5番 ジェーク・バウアーズ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 11-2 ARI、8番 デービッド・ハミルトン 6球目を打ってタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 13-2 ARI
試合は13対2でブリュワーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブリュワーズのチャド・パトリックで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで1勝2敗0S。ブリュワーズのウッドフォードにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-29 11:42:18 更新