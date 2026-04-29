開催：2026.4.29

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 2 - 3 [ヤンキース]

MLBの試合が29日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとヤンキースが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。

1回表、4番 コディ・ベリンジャー 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 TEX 0-1 NYY

7回表、7番 オースティン・ウェルズ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 TEX 0-2 NYY

9回表、3番 アーロン・ジャッジ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 TEX 0-3 NYY

9回裏、9番 ダニー・ジャンセン 3球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 1-3 NYY、2番 ジョシュア・ヤング 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 2-3 NYY

試合は2対3でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのキャメロン・シュリトラーで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで2勝1敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、1勝2敗9Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 11:58:19 更新