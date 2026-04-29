「か、顔が真っ黒！？」小学生男子の想定外すぎる図工のハプニングに42.1万いいね
【画像を見る】笑いが止まらない、真っ黒な顔とあどけない表情
今も昔も、子どもは予想外のことをしてくれるもの。
子どもには「どうしてそうなった？」と本気で聞きたくなる瞬間、ありますよね。
ツッコミを入れずにはいられないけれど、ついつい笑ってしまう…。そんな映像がInstagramで話題になっています。
42.1万いいねの大反響を集めたのは、図工の授業で起きたある出来事。思わず2度見してしまう光景を、ぜひ最後までご覧ください。
「図工で何かあったらしいけど、説明が頭に入ってこん。笑」のテロップとともに映し出されたのは、なんと、顔がまっ黒の息子さん！
首から上だけ見事にコーティングされた姿に、思わず目が釘付けになってしまいます。
いったい図工の時間に何があったのでしょうか？
「紙を黒くしていたんだけど…」と制服姿のまま、ちょっぴりバツが悪そうに理由を説明する息子さん。
どうやら図工で紙を黒く塗っていた時に、汚れた手で顔をかいてしまったそう。さらにそのまま水で顔を洗ったところ、この状態になってしまったとか。
投稿主さんは話を聞いてあげたかったものの、どうしてもまっ黒な顔が気になってしまい、説明が頭に入ってこなかったそう。
両手を動かしながら状況を説明する息子さんは、自分でも時おり苦笑い。その姿がまたおかしくて、ますます笑いがこみ上げます。
「草むらに隠れて特訓してたん？」とコメントする投稿主さんも、あまりのビジュアルに笑いをこらえきれなかったに違いありません。
さらに、息子さんはそのまま公園に行ってしまったそう。きっと公園でも注目の的だったことでしょう。
■共感続出！コメント4,000件超えの大反響
コメント欄には共感と笑いの声が続々と集まり、その数はなんと4,000件以上に。
「まさに月曜日の次男がこれでした」「カーボン紙を使った授業をすると、数名の子どもはこうなっちゃいます」など、体験談を交えた声から「その顔で丁寧に説明してるあたりが、面白さを加速」とさらに笑いを誘うコメントまで寄せられていました。
そんな中、世代を超えたこんなコメントもありました。
「かれこれ42年前、おっちゃんも君と同じ顔で学校で遊んでたな。習字の墨がもったいないから、顔に塗りたい衝動に負けてしまい…」
時代は変わっても、子どもの本質は変わらないのかもしれません。
失敗も言い訳も、ちょっとしたハプニングも、全部まとめて「愛しい思い出」にしてくれる子どもたち。
今日もどこかで、真っ黒な顔の子どもが生まれているかもしれません。
■お母さんの心境は？投稿主さんに聞いてみました
投稿主さんに、今回の反響について聞いてみました。
−いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
ただただ驚きました。こんなにバズるとは思わずに投稿したので…本当にびっくりしています。
−バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
みんなでどんどん伸びていく再生回数を見ては日々びっくりしております。
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください
みなさんがコメントで大喜利大会してくださり、それを見るのが楽しかったです。
ー顔や手に付いた「黒いもの」は、いったいなんだったのでしょうか？
小5の単元「消してかく」という、図工の授業で使ったコンテでした。
ーレタスクラブの読者にメッセージをお願いします！
私のInstagramでは、子ども達の日常やペットたちの可愛い動画をたくさん投稿しているのでぜひ一度見に来ていただけたらと思います。ほっこりする毎日をお届けしています。
■3人の息子と動物たちの笑いと癒やしの毎日
3人の息子さんのほかにも、3匹の猫、ハムスター、ウーパールーパーと暮らしているkei_cube.224さん。
そんなkei_cube.224さんの日常を少しだけ覗いてみましょう。
3個入りのコーヒーゼリーをひとつずつ食べるお兄ちゃんと弟君に、残ったゼリーを「あげるよ」というkei_cube.224さん。
どこの家庭にもありそうな、日常のひとコマです。
そんなkei_cube.224さんに「だいじょうぶよ」と答えたお兄ちゃんは、すぐさま「ママ食いんちゃい」の一言。
お兄ちゃんの優しい性格が伝わってきます。
さらには弟君は「ちょっとコーヒーゼリー苦手かも。苦いかも」とかわいらしい声。それとなくお母さんを気遣う姿が、こちらまであたたかな気持ちにさせてくれる投稿でした。
そんな2人ですが、外へ出れば一瞬でやんちゃモード。ぴょんぴょんと飛び跳ねながら、水辺へ勢いよく近づきます。
くるりと振り返ったお兄ちゃんの手には、小さなアマガエル！どうやらこの子を夢中で追いかけていたようです。
温かな日差しの中カエルを見せるお兄ちゃんは、満面の笑みで満足げな様子。自然を楽しむ純粋な気持ちは大人になっても持ち続けていたいものです。
にぎやかな兄弟のそばには、もうひとつの癒やしが。kei_cube.224さんのInstagramには、愛猫ちゃんたちの日常もたくさん投稿されています。
机の上をせわしなく探検するハムスターを、それぞれの場所からじっと観察する2匹の猫ちゃんたち。
1匹は机の下から顔をひょこっとのぞかせ、もう1匹はソファから視線を送り続けています。
映像には「行く？」「いや。ほっといてやれ」と猫ちゃんたちの心の声。まるで作戦会議でもしているかのような空気感に、不思議なチームワークと平和な時間が伝わってきました。
にぎやかな男の子たちと、個性豊かな動物たち。
笑いあり、癒やしありの毎日が、きっとかけがえのない思い出になっていくのでしょう。
3人の息子さんと、猫ちゃんたちのほっこりエピソードはkei_cube.224さんのInstagramからご覧いただけます。
文＝Risa Suzuki