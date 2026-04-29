『トムとジェリー』最新映画、“空中散歩”からの安定の追いかけっこ 本編オープニング映像解禁
人気アニメ『トムとジェリー』の最新映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』が、5月29日より全国公開される。このほど、世界中で愛されるジェリーのキュートな魅力がたっぷり詰まった本編オープニング映像が解禁された。
【動画】ジェリーの“空中散歩”がかわいすぎる本編オープニング映像
舞台はニューヨーク。開催中の“羅針盤巡回展”を楽しみにしていたジェリーは、鏡の前で身だしなみを整え、準備万端で外へ飛び出す。手にした展示会のパンフレットをパラグライダー代わりにしてビルの屋上から空へと舞い上がり、風船を使ってふわふわと空中散歩。ブルックリン橋などの名所を眺めながら目的地へ向かう姿は、思わず見入ってしまう愛らしさだ。フル3DCGで描かれた毛並みや表情の繊細さも見どころとなっている。
しかし、たどり着いた博物館で待っていたのは、警備員のアルバイトをしていたトム。再会した瞬間、いつもの追いかけっこがスタートし、さらに古代の秘宝“星の羅針盤”の魔法が発動してしまう。2人は未知なる異世界へとタイムスリップし、思いがけない冒険へと巻き込まれていく。
本作は、誕生から85年以上にわたり世代を超えて愛されてきた『トムとジェリー』シリーズ初となる全編フルCGアニメーション作品。おなじみのドタバタ劇に加え、時空を超えた壮大なアドベンチャーが描かれる。
物語は、ニューヨークの博物館での騒動をきっかけに、“黄金の都”と呼ばれる数千年前の異世界へと迷い込むところから本格的に動き出す。不死鳥仙人や守護獣たちが暮らすその世界では、羅針盤の力を狙うラット魔王の陰謀が進行していた。
異世界でも変わらずケンカを繰り広げるトムとジェリーだが、世界の危機を前にまさかの“一時休戦”。仲間たちとともに、壮大な冒険へと挑むことになる。おなじみのコンビが繰り広げる新たなドタバタ劇と、スケールアップした物語に注目が集まりそうだ。
【動画】ジェリーの“空中散歩”がかわいすぎる本編オープニング映像
舞台はニューヨーク。開催中の“羅針盤巡回展”を楽しみにしていたジェリーは、鏡の前で身だしなみを整え、準備万端で外へ飛び出す。手にした展示会のパンフレットをパラグライダー代わりにしてビルの屋上から空へと舞い上がり、風船を使ってふわふわと空中散歩。ブルックリン橋などの名所を眺めながら目的地へ向かう姿は、思わず見入ってしまう愛らしさだ。フル3DCGで描かれた毛並みや表情の繊細さも見どころとなっている。
本作は、誕生から85年以上にわたり世代を超えて愛されてきた『トムとジェリー』シリーズ初となる全編フルCGアニメーション作品。おなじみのドタバタ劇に加え、時空を超えた壮大なアドベンチャーが描かれる。
物語は、ニューヨークの博物館での騒動をきっかけに、“黄金の都”と呼ばれる数千年前の異世界へと迷い込むところから本格的に動き出す。不死鳥仙人や守護獣たちが暮らすその世界では、羅針盤の力を狙うラット魔王の陰謀が進行していた。
異世界でも変わらずケンカを繰り広げるトムとジェリーだが、世界の危機を前にまさかの“一時休戦”。仲間たちとともに、壮大な冒険へと挑むことになる。おなじみのコンビが繰り広げる新たなドタバタ劇と、スケールアップした物語に注目が集まりそうだ。