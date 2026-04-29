テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第118回 「秋元康プロデュース」のすごさとは…絶好調のモナキやカワラボとは真逆のCloud tenの戦略に感じる“らしさ”
●SHOW-WA＆MATSURIに同クールドラマ2本の企画も
23日、男性アイドルグループ創出プロジェクト「シアターボーイズグループ」のCloud tenがお披露目会見を行った。さらに26日、同グループが横浜で初イベントを開催。初めて一般客の集まる場に登場し、メンバー30人で計3曲を披露した。
どちらもYahoo!ニュースのトップで大々的にフィーチャーされたのは「秋元康プロデュース」。ネットメディアの記事にもほぼこのフレーズが使われたように、あらためて影響力の大きさを感じさせられる。
今春の“秋元康プロデュース”はそれだけに留まらない。ドラマ『夫婦別姓刑事』(フジテレビ系、毎週火曜21:00〜)の企画・原案、『10回切って倒れない木はない』(日本テレビ系、毎週日曜22:30〜)の企画を手がけている。さらに秋元康がプロデュースするSHOW-WA＆MATSURIの「ジューンブライド」が前者の主題歌に起用され、MATSURIの松岡卓弥が後者にレギュラー出演。
「秋元康」の名前が報じられるだけで批判を書き込む人もいるが、プロデュース巧者ぶりは健在と言っていいだろう。アイドルカルチャーが多様化する中、逆に秋元康プロデュースのすごさを再認識させられる。ではどんなところがすごいのか、業界内で見聞きしたところを含めてテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
秋元康氏
○「未経験者も歓迎」で差別化へ
まずCloud tenにふれると、目を引くのはプロジェクトを手がける「シアターボーイズグループ」の枠組み。「“三井不動産×東京ドーム×Y＆N Brothers”がタッグを組み、秋元康総合プロデュースで生まれる、専用劇場を拠点とした新しい男性アイドルグループ」というコンセプトは「会いに行ける」という点でAKB48の成功例を彷彿させられる。
ちなみに常設の専用劇場は東京都江東区のダイバーシティ東京に設置され、キャパシティは300人程度。Cloud tenは 6月まで関東近郊の商業施設をめぐったあと、8月2日から公演が予定されているという。
オーディション開催時には、12歳〜26歳までの男性という対象年齢以外に「未経験からの挑戦を歓迎」「経験より情熱と素質を重視」「育成体制を整備」が打ち出され、「アリーナ・ドーム級のステージ」という目標を掲げていた。
2010年代後半あたりから日本と韓国のオーディションを目指す若者は多いが、歌やダンス、アイドル活動の経験者が中核を占めるなど技術的には総じてハイレベル。「未経験は1〜2人程度合格できるか」という狭き門であり、一定以上の経験がなければ挑戦すら難しいようなムードが続いている。
そもそもエンタメシーンでは「0から1を作ることが最も難しい」が定説。たとえばかつて無名の新人が抜てきされたNHKの朝ドラですら主演経験豊富な俳優に変わったことからもそれがわかるだろう。また、女性アイドルを見ても新たなグループではなく、モーニング娘。やAKB48グループ、坂道グループなどがメンバーを変えながら存続していることもそれを物語っている。
これらはSHOW-WAとMATSURIを輩出した「夢をあきらめるな!オーディション」でも同様だった。
●ネットバズに頼らない地道な戦略
「歌、ダンス、演奏、お芝居、モデル、お笑いなどに一度挑戦した人」だけでなく「挑戦したかった人、今から目指したい人」にも扉を開き、応募資格もほぼ「25歳以上」のみ。「開かれたオーディションを開催し、選ばれた喜びから、初めての挑戦、成長していく姿のすべてを目の当たりにしてもらおう」というプロデュースの方針は共通している。
しかも同プロジェクトも“avex×JME×Y＆N brothers”という強力な枠組みで行われた。単純に自分のプロデュース力で勝負するのではなく、劇場やテレビ出演などの実践的な場をしっかり確保しているところはさすがであり、プロデューサーとしての親心にも見える。
そのSHOW-WAとMATSURIは全国のイオンモールツアーからはじめて、平日昼の帯番組『ぽかぽか』(フジ系)での生歌唱、早いタームでのリリースとイベント開催、全国ツアーなど、デビュー以来多忙な日々を過ごし、着実に人気グループへの階段を上がっている。
アラサー＆アラフォーの男性グループ、セカンドチャンスをつかむためのオーディション、昭和ムードの楽曲……と言えば、4月8日にデビューしたばかりのモナキが現在メディアを席巻しているが、彼らがいきなりブレイクしたきっかけはSNSを中心とするネット戦略だった。
つまり、純烈のリーダー・酒井圭一がプロデュースするモナキの戦略は、テレビ出演と矢継ぎ早のリリースやイベントで勝負してきた秋元康のプロデュースとは真逆と言っていいだろう。
さらにそのネット戦略の有効性は、女性アイドルグループシーンを席巻する「KAWAII LAB.」のFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREETらを見ても現在の主流であることは間違いないところ。しかし、秋元康は「いかにいい曲を作り、ライブでファンに届け、テレビなどで広く知ってもらうか」を追求している。だからこそ秋元康のプロデュースは瞬間風速の強さに頼らない「派手に見えて実は地道」なものなのかもしれない。
○楽曲のプロデュースにほぼ専念か
秋元康のプロデュースに関するニュースが報じられると必ずと言っていいほど「作りっぱなし」「切り捨て」などの辛らつなコメントが書き込まれる。
しかし、プロデューサーと言えども、グループアイドルのすべてで関わるのは不可能だろう。秋元康で言えば企画やコンセプト構築のほかは楽曲メインとなり、各現場におけるマネジメントは多くのスタッフが関わっている。たとえばSHOW-WAとMATSURIのイベントに行っても秋元康プロデュースというムードはほとんど感じないし、ファンたちもそういう目では見ていない。
ましてや秋元康は5月2日の誕生日で68歳になる高齢だけに、現場のスタッフに任せるのは当然だろう。自身がプロデュースした過去の曲や、セリフを入れた流行りのバズリ曲などと比べられる難しさと戦うためにも、自分の仕事に専念しているのではないか。
また、「プロデューサーという肩書きだけで批判を受けやすい」という点では、そんなつらいポジションを取ることで若手・中堅のスタッフを守っているようにも見える。さらに言えば、「秋元康プロデュース」というフレーズで守っている間の成長やトライをうながしているのかもしれない。
そんな姿勢はドラマでも同様であり、『10回切って倒れない木はない』に関しても「企画を立ててからは日本テレビの優秀なドラマチームに全てお任せした」と語っていた。重要であり、自信のある企画やコンセプト構築に専念し、あとは他のスタッフに任せているのだろう。
秋元康がプロデュースするアイドルグループは戦略も楽曲もどこか昭和の香りを残しながら、時代の変化に対応しようとする姿勢がうかがえる。一見AKB48と同じように見えるCloud tenのプロデュースも、これまでの経験を生かしつつ、新たな試みを加えたものになっていくのではないか。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
23日、男性アイドルグループ創出プロジェクト「シアターボーイズグループ」のCloud tenがお披露目会見を行った。さらに26日、同グループが横浜で初イベントを開催。初めて一般客の集まる場に登場し、メンバー30人で計3曲を披露した。
どちらもYahoo!ニュースのトップで大々的にフィーチャーされたのは「秋元康プロデュース」。ネットメディアの記事にもほぼこのフレーズが使われたように、あらためて影響力の大きさを感じさせられる。
「秋元康」の名前が報じられるだけで批判を書き込む人もいるが、プロデュース巧者ぶりは健在と言っていいだろう。アイドルカルチャーが多様化する中、逆に秋元康プロデュースのすごさを再認識させられる。ではどんなところがすごいのか、業界内で見聞きしたところを含めてテレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
秋元康氏
○「未経験者も歓迎」で差別化へ
まずCloud tenにふれると、目を引くのはプロジェクトを手がける「シアターボーイズグループ」の枠組み。「“三井不動産×東京ドーム×Y＆N Brothers”がタッグを組み、秋元康総合プロデュースで生まれる、専用劇場を拠点とした新しい男性アイドルグループ」というコンセプトは「会いに行ける」という点でAKB48の成功例を彷彿させられる。
ちなみに常設の専用劇場は東京都江東区のダイバーシティ東京に設置され、キャパシティは300人程度。Cloud tenは 6月まで関東近郊の商業施設をめぐったあと、8月2日から公演が予定されているという。
オーディション開催時には、12歳〜26歳までの男性という対象年齢以外に「未経験からの挑戦を歓迎」「経験より情熱と素質を重視」「育成体制を整備」が打ち出され、「アリーナ・ドーム級のステージ」という目標を掲げていた。
2010年代後半あたりから日本と韓国のオーディションを目指す若者は多いが、歌やダンス、アイドル活動の経験者が中核を占めるなど技術的には総じてハイレベル。「未経験は1〜2人程度合格できるか」という狭き門であり、一定以上の経験がなければ挑戦すら難しいようなムードが続いている。
そもそもエンタメシーンでは「0から1を作ることが最も難しい」が定説。たとえばかつて無名の新人が抜てきされたNHKの朝ドラですら主演経験豊富な俳優に変わったことからもそれがわかるだろう。また、女性アイドルを見ても新たなグループではなく、モーニング娘。やAKB48グループ、坂道グループなどがメンバーを変えながら存続していることもそれを物語っている。
これらはSHOW-WAとMATSURIを輩出した「夢をあきらめるな!オーディション」でも同様だった。
●ネットバズに頼らない地道な戦略
「歌、ダンス、演奏、お芝居、モデル、お笑いなどに一度挑戦した人」だけでなく「挑戦したかった人、今から目指したい人」にも扉を開き、応募資格もほぼ「25歳以上」のみ。「開かれたオーディションを開催し、選ばれた喜びから、初めての挑戦、成長していく姿のすべてを目の当たりにしてもらおう」というプロデュースの方針は共通している。
しかも同プロジェクトも“avex×JME×Y＆N brothers”という強力な枠組みで行われた。単純に自分のプロデュース力で勝負するのではなく、劇場やテレビ出演などの実践的な場をしっかり確保しているところはさすがであり、プロデューサーとしての親心にも見える。
そのSHOW-WAとMATSURIは全国のイオンモールツアーからはじめて、平日昼の帯番組『ぽかぽか』(フジ系)での生歌唱、早いタームでのリリースとイベント開催、全国ツアーなど、デビュー以来多忙な日々を過ごし、着実に人気グループへの階段を上がっている。
アラサー＆アラフォーの男性グループ、セカンドチャンスをつかむためのオーディション、昭和ムードの楽曲……と言えば、4月8日にデビューしたばかりのモナキが現在メディアを席巻しているが、彼らがいきなりブレイクしたきっかけはSNSを中心とするネット戦略だった。
つまり、純烈のリーダー・酒井圭一がプロデュースするモナキの戦略は、テレビ出演と矢継ぎ早のリリースやイベントで勝負してきた秋元康のプロデュースとは真逆と言っていいだろう。
さらにそのネット戦略の有効性は、女性アイドルグループシーンを席巻する「KAWAII LAB.」のFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREETらを見ても現在の主流であることは間違いないところ。しかし、秋元康は「いかにいい曲を作り、ライブでファンに届け、テレビなどで広く知ってもらうか」を追求している。だからこそ秋元康のプロデュースは瞬間風速の強さに頼らない「派手に見えて実は地道」なものなのかもしれない。
○楽曲のプロデュースにほぼ専念か
秋元康のプロデュースに関するニュースが報じられると必ずと言っていいほど「作りっぱなし」「切り捨て」などの辛らつなコメントが書き込まれる。
しかし、プロデューサーと言えども、グループアイドルのすべてで関わるのは不可能だろう。秋元康で言えば企画やコンセプト構築のほかは楽曲メインとなり、各現場におけるマネジメントは多くのスタッフが関わっている。たとえばSHOW-WAとMATSURIのイベントに行っても秋元康プロデュースというムードはほとんど感じないし、ファンたちもそういう目では見ていない。
ましてや秋元康は5月2日の誕生日で68歳になる高齢だけに、現場のスタッフに任せるのは当然だろう。自身がプロデュースした過去の曲や、セリフを入れた流行りのバズリ曲などと比べられる難しさと戦うためにも、自分の仕事に専念しているのではないか。
また、「プロデューサーという肩書きだけで批判を受けやすい」という点では、そんなつらいポジションを取ることで若手・中堅のスタッフを守っているようにも見える。さらに言えば、「秋元康プロデュース」というフレーズで守っている間の成長やトライをうながしているのかもしれない。
そんな姿勢はドラマでも同様であり、『10回切って倒れない木はない』に関しても「企画を立ててからは日本テレビの優秀なドラマチームに全てお任せした」と語っていた。重要であり、自信のある企画やコンセプト構築に専念し、あとは他のスタッフに任せているのだろう。
秋元康がプロデュースするアイドルグループは戦略も楽曲もどこか昭和の香りを残しながら、時代の変化に対応しようとする姿勢がうかがえる。一見AKB48と同じように見えるCloud tenのプロデュースも、これまでの経験を生かしつつ、新たな試みを加えたものになっていくのではないか。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら