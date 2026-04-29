地味なアイテムではありますが、ガジェット好きなら絶対必要なのが電源タップ。ガジェット1個増えるごとに、電源口も1個必要になってきますし、こうした縁の下の主役こそアップデートしていくことが大事です。

電源タップのエキスパートともいえるエレコムからリリースされている6個口3mタイプ「T-K6A-2630BK」は、見た目こそオーソドックスですが、中身はちゃんと進化した電源タップで、かゆいところに手が届いた設計になっています。

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個別スイッチで待機電力をカット

各電源口に個別ON/OFFスイッチが搭載されていて、使ってない機器の待機電力をピンポイントでカット。商品ページによると年間平均で約7,000円分も電力を消費してるそう。

電力は生きてく上で、毎日必ず必要となるもの。こまめにスイッチを切ってお財布とエネルギーの浪費を抑えましょう。

また、スイッチは斜めになっているので、ACアダプターが少々デカくても挿しやすくなっています。ACアダプターにスイッチが隠れちゃうケースってなにげに多いですからね。

安全性にも配慮

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最大12,500Vの雷サージに対応する吸収素子を内蔵した安心設計。落雷などの突発的な電圧スパイクからPCやテレビを守ってくれるので、いざというときの安心感が違います。

さらに未使用口にはほこりシャッター、差込口は耐熱性の高いユリア樹脂採用で、トラッキング火災のリスクをしっかり低減。プラグには絶縁キャップが付いていて、安全性が底上げされています。

3mという長さも壁コンからデスクの裏までを考えると程よいですね。

電源タップは使っていると徐々に劣化する消耗品で、耐用年数はおおむね3〜5年といわれています。「長いこと交換してないな」という方、このタップなら価格もリーズナブルな上に、Amazonでは現在セールで11%OFFの1,690円。まとめて一気に替えてみてはいかがでしょうか？

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