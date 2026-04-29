とりあえず短く → ちょっと待った！！【40・50代】が参考にしたい「褒められショートボブ」

雰囲気を変えたいから、とりあえず短くすればいいかな…と思っているならちょっと待って！ 今回は、大人の魅力を引き出しながら好印象を狙える「褒められショートボブ」をご紹介します。首元はすっきりトップはふんわりと立体的で、自然と若々しく見えそう。大人女性の日常になじむショートボブを、ぜひチェックしてみて。

ひし形シルエットで洗練された印象に

こちらのショートボブは、立体的なひし形シルエットが洗練された雰囲気。@urano_kazuyukiさんは「計算された、ひし形を所々に施す事で小顔に見えるシルエットが出来上がります」とコメントしていて、小顔見えも狙えそうです。

幅広いアレンジが楽しめるショートボブ

襟足ギリギリのラインでカットしたショートボブ。@amimotokiさんによると「クセを生かすようなスタイリングも素敵に決まります」とのこと。コテで動きをつけたり耳掛けしたり、アレンジを楽しめるのも嬉しいポイント。ファッションや気分に合わせて幅広いおしゃれを楽しめそうです。

ふんわりパーマで柔らかさをプラス

こちらは、ふんわりとしたパーマを施したショートボブ。髪のボリュームダウンが気になる大人女性にもおすすめのヘアスタイルです。パーマで丸みや動きを出すことで、柔らかい印象を与えられそう。女性らしいショートボブを目指す人にもぴったりです。

クセを活かしたナチュラルな仕上がり

トップを短めにしてすっきりと仕上げたショートボブ。自然な毛流れがナチュラルな雰囲気です。作り込みすぎないのにきちんと見えるので、上品に見せたい大人女性にぴったり。クセやうねりを活かして簡単にスタイリングできそうです。

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※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@amimotoki様、@hanae.yamaguchi様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。